Liverpool vyšiel v Bournemouthe naprázdno, Klopp: Veľká rana

Bournemouth 12. marca (TASR) - Boj Liverpoolu o miestenku v Lige majstrov utŕžil v sobotu ranu v podobe prehry na pôde Bournemouthu. Domáci sa vďaka triumfu 1:0 odlepili z posledného miesta v tabuľke a sú vonku zo zóny zostupu. Ich súperovi sa štvrtý Tottenham so zápasom k dobru vzdialil na šesť bodov a okrem toho majú tesne za sebou Newcastle. Ten odohral o dve stretnutia menej.



Bournemouth mohol ísť do vedenia po niekoľkých minútach, keď dostal hostí pod tlak v rozohrávke a lopta sa dostala k Dominicovi Solankemu. Ten vysunul Danga Ouattaru, ktorý si obišiel brankára Alissona, no trafil len bočnú sieť. Následný gól Liverpoolu v podaní Harveyho Elliotta, Darwina Nuneza a Codyho Gakpa neplatil pre ofsajd a ten istý verdikt sa očakával aj po centri na Ouattaru. Neprišiel. Burkinský útočník si potiahol loptu po krídle pred bránou našiel nestráženého Philipa Billinga, ktorý úspešne zakončil. Liverpool ešte dostal v 69. minúte veľkú šancu na záchranu výsledku po Smithovej hre rukou v pokutovom území. Hrdina z duelu proti Manchestru United (7:0) Mohamed Salah však netrafil bránu a jeho tím zaznamenal prvú prehru v predchádzajúcich šiestich ligových zápasoch.



"Máme o čo hrať, ale dnes o tom nebudem hovoriť. Nie je to správna chvíľa. Tento zápas bol pre nás veľkou ranou, musíme ju prijať, zhodnotiť škody a ísť ďalej," okomentoval stretnutie tréner hostí Jürgen Klopp pre AFP. Prehra je prekvapivá aj vzhľadom na predchádzajúci vzájomný ligový zápas, ktorý Liverpool vyhral zdrvujúco 9:0 a zároveň nie je najlepším znamením pred stredajšou odvetou osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid. "The Reds" prehrali prvý zápas 2:5. "Mali sme penaltu a nepremenili sme ju. Ak by sme skórovali, nakoplo by nás to. Ale neskórovali sme a je to frustrujúce," dodal tréner, ktorého tím vyhral len tri z trinástich ligových duelov na ihriskách súperov a na konte má aj prekvapujúce prehry na pôde Brentfordu (1:3), Brightonu a Wolverhamptonu (obe 0:3).



"Sme trocha sklamaní, že sme nestrelil viac gólov. Penalta dopadla z nášho pohľadu dobre, sme konkurencieschopní. Máme na to aby sme napredovali a chalani si to zaslúžili," povedal po stretnutí tréner domácich Gary O´Neil. "Verím, že nám to vydrží a som si istý, že mužstvo mi verí. Po dnešku mi môže veriť," dodal anglický kouč, ktorého tím čaká najbližší zápas v sobotu na pôde Aston Villy.