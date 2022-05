Liverpool zastavil sériu Newcastlu, Dúbravka: Súper ukázal kvalitu

Londýn 1. mája (TASR) - V súboji o anglický futbalový trón po sobotňajších zápasoch 35. kola Premier League nenastala zmena. Manchester City si poradil s Leedsom na súperovom ihrisku 4:0 a vedie štyri kolá pred koncom naďalej o bod pred Liverpoolom. "The Reds" zvíťazili na pôde Newcastlu United 1:0.



O jediný presný zásah Liverpoolu sa postaral v 19. min Naby Keita. Duel sa mohol skončiť aj vyšším rozdielom, no pri viacerých zákrokoch sa zaskvel slovenský brankár Martin Dúbravka. Do prestávky zneškodnil pokus Sadia Maneho z protiútoku i hlavičku Dioga Jotu pod brvno. Portugalský útočník sa po zmene strán ocitol zoči-voči Dúbravkovi po vyhnutí sa ofsajdovej pasci, no opäť neuspel. Rovnako ako vzápätí pri strele z hranice šestnástky.



Newcastle ukončil šnúru štyroch víťazstiev, v tabuľke mu pred nedeľnými zápasmi patrila 10. priečka. "Pred gólom nastala situácia, po ktorej rozhodca mohol nariadiť priamy kop v náš prospech, no nechal to tak. Následne dostal Keita ideálnu prihrávku, snažil som sa mu to sťažiť, no ukázal svoje kvality. Sme sklamaní, pretože sme mali za sebou sériu niekoľkých dobrých výsledkov. Cítili sme, že by sme niečo z tohto stretnutia mohli získať. Treba však vzdať úctu súperovi, je to jeden z najlepších tímov na svete. Je pravdou, že sme si nedokázali vypracovať veľké príležitosti," priznal Dúbravka v rozhovore pre klubovú televíziu.



Liverpool ukázal v zápase kvalitu svojho kádra. Stretnutie mal pod kontrolou, hoci tréner Jürgen Klopp výrazne pozmenil zostavu oproti stredajšiemu úvodnému semifinálovému stretnutiu proti Villarrealu v Lige majstrov (2:0). Mohamed Salah, Thiago Alcantara a Fabinho prišli na ihrisko z lavičky, Trent Alexander-Arnold nenastúpil vôbec. "Odohrali sme duel najvyššej kvality a za extrémne zložitých podmienok. Preto som veľmi šťastný. Odovzdali sme dnes sto percent proti súperovi, ktorý mal formu a na štadióne s vynikajúcou atmosférou," tešil sa nemecký kouč, ktorý so zamestnávateľom predĺžil kontrakt o ďalšie dva ročníky do roku 2026. "Som na úžasnom mieste, s úžasnými ľuďmi. Tento klub milujem, presne toto som chcel. Nepovažujem za samozrejmosť, že som tu."



Manchester City nemal pochopenie pre záchranárske práce Leedsu, o štyri presné zásahy sa postarali Rodri, Nathan Ake, Gabriel Jesus a Fernandinho. "Predviedli sme kolektívny výkon a vylepšili si skóre. Neviem, či to bude dôležité. Všetko máme každopádne vo svojich rukách. Čaká nás Newcastle, Wolverhampton, West Ham a Aston Villa. Vieme presne, čo máme robiť. Ak vyhráme, budeme šampióni. V prípade remízy bude titul oslavovať Liverpool," zhodnotil situáciu pred vyvrcholením sezóny kouč City Pep Guardiola.



"Belasí" taktiež nastúpia v týždni v Lige majstrov, do Madridu si prinesú víťazstvo 4:3 z prvého merania síl. Aj preto nechal španielsky kouč odpočívať Kevina De Bruyneho a Riyada Mahreza, Bernardo Silva iba striedal. Duel na pôde Realu je na programe v stredu. Liverpool nastúpi na ihrisku Villarrealu o deň skôr.