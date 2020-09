Liverpool zdolal Arsenal, v hre sa presadil i nováčik

Futbalista Arsenalu Alexandre Lacazette sa teší po strelení gólu v zápase 3. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Arsenal Londýn v Liverpoole v pondelok 28. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalista FC Liverpool Sadio Mane sa teší po strelení vyrovnávajúceho gólu na 1:1 v zápase 3. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Arsenal Londýn v Liverpoole v pondelok 28. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Premier League - 3. kolo:



FC Fulham - Aston Villa 0:3 (0:2)



Góly: 4. Grealish, 15. Hourihane, 48. Mings



/M. Rodák (Fulham) na lavičke náhradníkov/







FC Liverpool - Arsenal 3:1 (2:1)



Góly: 28. Mane, 34. Robertson, 88. Jota - 25. Lacazette







Londýn 29. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili aj v treťom zápase novej sezóny Premier League, keď v pondelok zdolali doma Arsenal 3:1 a na konte majú deväť bodov. "Kanonieri" zaznamenali prvú prehru.V prvom polčase mali viac z hry i šancí Liverpoolčania, no boli to hostia, ktorí sa tešili z úvodného gólu. Alexandre Lacazette využil v 25. minúte zaváhanie Andrewa Robertsona a zblízka prekonal brankára. Domácim však netrvalo ani tri minúty a bolo vyrovnané, keď Sadio Mane dorazil do siete strelu Mohameda Salaha. V 34. minúte si nabehol na center Robertson a zaznamenal druhý gól. Liverpool v zápase dominoval, držanie lopty mal na úrovni 66% a súpera prestrieľal vysoko 21:4. V 88. minúte pridal aj tretí gól. Postaral sa oň nováčik v tíme Diogo Jota, ktorý skóroval pri svojom debute za Liverpool v lige."The Reds" figurujú na druhom mieste tabuľky, pričom majú rovnako deväť bodov ako prvý Leicester a tretí Everton. Arsenal je priebežne piaty so šiestimi bodmi, rovnako má na konte aj štvrtá Aston Villa, ktorá má zápas k dobru.Jej hráči naplno bodovali aj vo svojom druhom vystúpení v sezóne, keď zvíťazili na ihrisku Fulhamu 3:0. V prvom polčase sa strelecky presadili Jack Grealish a Conor Hourihane, tretí zásah hostí pridal krátko po prestávke Tyrone Mings. Slovenský brankár v službách Fulhamu Marek Rodák bol celý zápas na lavičke náhradníkov, v domácej bráne sa predstavil Alphonse Areola. Fulham je bez bodu a skóre 3:10 na poslednom 20. mieste.