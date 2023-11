Liverpool zdolal Brentford a posunul sa na 2. miesto o skóre za City

Premier League - 12. kolo:



Aston Villa - FC Fulham 3:1 (2:0)

Góly: 27. Robinson (vlastný), 42. McGinn, 64. Watkins - 70. Jimenez

/M. Rodák (Fulham) bol na lavičke náhradníkov)



Brighton & Hove Albion - Sheffield United 1:1 (1:0)

Góly: 6. Adingra - 74. Webster (vlastný)



FC Liverpool - FC Brentford 3:0 (1:0)

Góly: 39. a 62. Salah, 74. Jota



West Ham United - Nottingham Forest 3:2 (1:1)

Góly: 3. Paqueta, 65. Bowen, 88. Souček - 44. Awoniyi, 63. Elanga



Londýn 12. novembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 12. kola anglickej Premier League nad FC Brentford 3:0. Dvoma gólmi sa o triumf "" zaslúžil egyptský útočník Mohamed Salah. Liverpool sa so ziskom 27 bodov v tabuľke posunul na 2. priečku, o skóre pred Arsenal. Rovnaký počet bodov mal pred podvečerným duelom na ihrisku Chelsea aj vedúci Manchester City.Liverpoolčania predviedli výborný prvý polčas. V 22. a 27. minúte sa presadil uruguajský útočník Darwin Nunez, no oba presné zásahy po vzhliadnutí VAR-u neplatili pre ofsajdové postavenie. Klub z Anfield Road však pokračoval v aktivite a bol odmenený v 39. minúte, keď poslal domácich do vedenia Salah. Ten istý hráč po hodine hry zvýšil na 2:0 a triumf Liverpoolu spečatil v 74. minúte Diogo Jota.Na domácej pôde nezaváhala ani Aston Villa, ktorá zdolala Fulham 3:1. Základ úspechu položili domáci v prvom polčase, keď strelili dva góly. Za hostí nedostal priestor slovenský brankár Martin Rodák, ktorý kryl chrbát Berdovi Lenovi.Piate ligové víťazstvo v tomto ročníku zaznamenali hráči West Hamu. "" prehrávali v 63. minúte 1:2, ale už o necelých 120 sekúnd vyrovnal Jarrod Bowen. Víťazstvo pre Londýnčanov zabezpečil v 88. minúte český stredopoliar Tomáš Souček.Brighton predĺžil čakanie na plný bodový zisk na päť ligových duelov. Mužstvo Roberta Di Zerbiho síce viedlo nad Sheffieldom od 6. minúty zásluhou Simona Adingru, no v 69. minúte videl červenú kartu Mahmoud Dahoud a hostia využili početnú výhodu na ihrisku. V 73. minúte priniesol vyrovnanie vlastný gól Adama Webstera.