Liverpool zdolal Nottingham 1:0, v nadstavení rozhodol Nunez

Premier League - 27.kolo:



Brentford FC – Chelsea FC 2:2 (0:1)



Góly: 50. Roerslev, 69. Wissa – 35. Jackson, 83. Disasi







Everton FC – West Ham United 1:3 (0:0)



Góly: 56. Beto – 62. Zouma, 90.+1 Souček, 90.+5 Alvarez







Fulham FC – Brighton & Hove Albion 3:0 (2:0)



Góly: 21. Wilson, 32. Muniz, 90.+1 Traore



/Brankár M. Rodák na lavičke náhradníkov (Fulham)/







Newcastle United – Wolverhampton Wanderers 3:0 (2:0)



Góly: 14. Isak, 33. Gordon, 90.+2 Livramento



/brankár M. Dúbravka odchytal celý zápas/







Nottingham Forest – Liverpool FC 0:1 (0:0)



Gól: 90+9. Nunez







Tottenham Hotspur – Crystal Palace FC 3:1 (0:0)



Góly: 78. Werner, 80. Romero, 88. Son Heung-min – 59. Eze



Nottingham 2. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zdolali v 27. kole anglickej Premier League domáci Nottingham Forrest 1:0. O jediný gól sa postaral v nadstavenom čase druhého polčasu uruguajský útočník Darwin Nunez. V tabuľke im so 63 bodmi patrí prvá priečka, o štyri body pred Manchestrom City. Obhajca titulu však má zápas k dobru. Nottingham je na 17. mieste.Hneď v úvode zápasu si domáci tím vybudoval niekoľko šancí. V 15. minúte vypálil tesne ponad žrď niekdajší útočník Liverpoolu Divock Origi. O niekoľko minút neskôr prepásol veľkú príležitosť Anthony Elanga, ktorý sa po chybe liverpoolskej obrany dostal až pred brankára Kellehera, toho však prestreliť nedokázal. O pár sekúnd neskôr chcel odpovedať Bobby Clark, ktorého nepresná strela mierila ponad brvno. Jeho strelu sa snažil tečovať Luis Diaz, no domáca obrana napokon pokus kolumbijského krídelníka zneškodnila. Až do deviatej minúty nadstaveného času to vyzeralo, že zápas sa skončí bezgólovou remízou. No po rohovom kope Liverpoolu, ktorý Nottingham úspešne odvrátil, zostala lopta naďalej na kopačkách hostí. Následný presný center od Alexisa Mac Allistera ľahko tečoval Nunez, ktorý prekonal brankára Matza Selsa a zaistil lídrovi tri body.Newcastle United si pred svojimi priaznivcami hladko poradil s Wolverhamptonom Wanderers 3:0. Slovenský brankár Martin Dúbravka odchytal celý zápas. Fulham triumfoval nad Brightonom rovnakým výsledkom. Brankár Marek Rodák do zápasu nezasiahol.