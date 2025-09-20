Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liverpool zdolal v derby Everton

Hráč Liverpoolu Andrew Robertson (uprostred), archívne foto.. Foto: TASR/AP

Zverenci holandského trénera Arneho Slota tak naďalej vedú tabuľku bez straty bodu, pričom svojmu mestskému rivalovi ukončili sériu troch duelov bez prehry.

Autor TASR
Liverpool 20. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zdolali FC Everton 2:1 v úvodnom sobotnom stretnutí 5. kola anglickej Premier League. Úradujúci šampión viedol na domácej pôde po prvom polčase 2:0 po góloch Ryana Gravenbercha a Huga Ekitikeho, „karamelky“ po zmene strán už len skorigovali výsledok derby zásluhou Idrissu Gueyeho. Zverenci holandského trénera Arneho Slota tak naďalej vedú tabuľku bez straty bodu, pričom svojmu mestskému rivalovi ukončili sériu troch duelov bez prehry.

Premier League - 5. kolo

FC Liverpool - FC Everton 2:1 (2:0)

Góly: 10. Gravenberch, 29. Ekitike - 58. Gueye
