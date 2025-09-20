< sekcia Šport
Liverpool zdolal v derby Everton
Zverenci holandského trénera Arneho Slota tak naďalej vedú tabuľku bez straty bodu, pričom svojmu mestskému rivalovi ukončili sériu troch duelov bez prehry.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liverpool 20. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zdolali FC Everton 2:1 v úvodnom sobotnom stretnutí 5. kola anglickej Premier League. Úradujúci šampión viedol na domácej pôde po prvom polčase 2:0 po góloch Ryana Gravenbercha a Huga Ekitikeho, „karamelky“ po zmene strán už len skorigovali výsledok derby zásluhou Idrissu Gueyeho. Zverenci holandského trénera Arneho Slota tak naďalej vedú tabuľku bez straty bodu, pričom svojmu mestskému rivalovi ukončili sériu troch duelov bez prehry.
Premier League - 5. kolo
Premier League - 5. kolo
FC Liverpool - FC Everton 2:1 (2:0)
Góly: 10. Gravenberch, 29. Ekitike - 58. Gueye
Góly: 10. Gravenberch, 29. Ekitike - 58. Gueye