Liverpool zdolal v šlágri Chelsea 2:1 a je na čele tabuľky

8. kolo Premier League:



FC Liverpool - FC Chelsea 2:1 (1:0)



Góly: 29. Salah (z 11m), 51. Jones - 48. Jackson







Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1:2 (1:1)



Góly: 7. Larsen - 33. Gvardiol, 90.+5 Stones

Londýn 20. októbra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu vyhrali v nedeľňajšom šlágri 8. kola Premier League nad Chelsea 2:1 a v vrátili sa na čelo tabuľky. O ich triumfe rozhodol v 51. minúte Curtis Jones. "Reds" majú na konte 21 bodov, o jeden viac ako druhý Manchester City, ktorý zvíťazil na pôde Wolverhamptonu Wanderers taktiež 2:1.Zápas na Anfielde priniesol už v úvodnom polčase niekoľko kontroverzných momentov, prvý prišiel už v 6. minúte, keď Tosin Adarabioyo ako posledný hráč zastavil unikajúceho Dioga Jotu, no rozhodca mu ukázal len žltú kartu. William Saliba z Arsenalu za veľmi podobný zákrok v sobotňajšom zápase s Bournemouthom (0:2) dostal červenú po tom, čo si hlavný arbiter prezrel zákrok na zázname. V nedeľu sa tak nestalo. Liverpool sa v 25. minúte dožadoval penalty po kontakte Leviho Colwilla s Mohamedom Salahom v pokutovom území. John Brooks nechal hru plynúť, no o dve minúty neskôr už pokutový kop odpískal, keď opäť Colwill poslal na zem Dioga Jotu. Loptu si postavil Salah a poslal ju k pravej žrdi - 1:0. Chelsea mohla vyrovnať v 33. minúte, ale strela Nicolasa Jacksona sa len obtrela o spojnicu bránky. Liverpool si pýtal penaltu aj v nadstavenom čase, keď sa dostal Curtis Jones pred Roberta Sancheza, loptu mu prestrčil pomedzi nohy a brankár hostí ho skolil na zem. Brooks najprv ukázal na biely bod, no po zhliadnutí VAR-u svoj verdikt zmenil. Pred prestávkou ešte zahrozil Cole Palmer, ale tesne minul. Chelsea sa však dočkala tri minúty po zmene strán. Jackson dostal výbornú prihrávku za obranu a rozvlnil sieť. Postranný odmával ofsajd, no po ďalšom zásahu VAR-u gól platil. Vyrovnaný stav však vydržal len tri minúty, keď v 51. poslal domácich opäť do vedenia Jones po výbornej prihrávke Salaha. Chelsea sa v ďalších minútach snažila tvoriť, ale veľké šance si vypracovala až v samom závere, ale nevyužila ich. Londýnčania majú na konte 14 bodov a figurujú na šiestej priečke.Duel medzi Wolves a City na štadióne Molineux mal prekvapivý priebeh, keďže domáci sa po peknej akcii od obrany, cez pravú stranu a centri do šestnástky dostali do veľkej šance a Jörgen Larsen poslal loptu za bezmocného brankára. Do šance ho pustil pravý bek City Rico Lewis, ktorý ho nepokryl a nestihol sa vrátiť. Hostia ihneď na to prebrali opraty duelu, v prvom polčase mali až 79% držanie lopty, no len ťažko sa dostávali do vyložených šancí. V 19. minúte navyše unikol Semedo, ktorého strelu zastavil Edersona. City pokračovalo v tlaku a vyrovnanie prišlo v 33. minúte, keď Joško Gvardiol spred šestnástky zakrútil loptu k pravému rohu. V druhej časti bola dominancia Manchestru ešte výraznejšia, ale šance neprichádzali. Wolves sa sústredili takmer výlučne na obranu a úplne vypojený bol kanonier Erling Haaland. Majstri sa však nakoniec dočkali, po sérii štyroch rohov hneď za sebou premenil na víťazný gól ten posledný v piatej nadstavenej minúte John Stones - 2:1. Domáci ešte reklamovali ofsajd Bernarda Silvu pri Stonesovej hlavičke, no rozhodca po vzhliadnutí záznamu gól uznal. Wolverhampton prehral piaty ligový duel v sérii a siedmy z ôsmich a s jediným bodom za remízu s Nottinghamom figuruje na poslednom mieste tabuľky.