Liverpool zdolal West Ham 2:1 a upevnil si post lídra Premier League

Premier League - 32. kolo:



FC Chelsea - Ipswich Town FC 2:2 (0:2)



Góly: 46. Tuanzebe (vl.), 79. Sancho - 19. Enciso, 31. Johnson







FC Liverpool - West Ham United 2:1 (1:0)



Góly: 18. Diaz, 89. van Dijk - 86. Robertson (vl.)







Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 4:2 (2:0)



Góly: 2. Ait-Nouri, 38. Spence (vl.), 64. Larsen, 86. Cunha - 59. Tel, 85. Richarlison



Londýn 13. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu si upevnili pozíciu na čele anglickej Premier League. V nedeľnom zápase 32. kola doma zvíťazili nad West Hamom 2:1 a na čele tabuľky majú už 13-bodový náskok pred druhým Arsenalom Londýn. O triumfe „The Reds“ rozhodol v 89. minúte kapitán tímu Virgil van Dijk. West Ham nezvíťazil v piatom stretnutí za sebou a v tabuľke klesol na 17. priečku.Liverpool viedol na Anfielde od 18. minúty, keď si Luis Diaz nabehol na krížnu prihrávku Mohameda Salaha. Domáci mali prevahu, no svoj náskok nevedeli zvýšiť a takmer na to doplatili. „Kladivári“ totiž v 86. minúte vyrovnali po vlastnom góle Andrewa Robertsona, ale o tri minúty na to sa stal hrdinom Liverpoolu van Dijk, ktorý zariadil víťazstvo domácich hlavičkou po rohovom kope.Hráči Chelsea zaváhali v treťom z uplynulých piatich ligových duelov, keď na domácej nečakane remizovali s Ipswichom 2:2. V prvom polčase hostí poslali do vedenia Julio Enciso a Benjamin Johnson, „The Blues“ po prestávke vyrovnali vďaka vlastnému gólu Axela Tuanzebeho a zásahu Jadona Sancha. Chelsea v tabuľke poskočila na piate miesto, Ipswichu naďalej patrila zostupová 18. pozícia.Sériu nepriaznivých výsledkov nenapravil pätnásty Tottenham, ktorý prehral vo Wolverhamptone 2:4. „Kohúti“ nebodovali už vo štvrtom z uplynulých šiestich zápasov najvyššej anglickej súťaže. Wolves zaznamenali štvrté víťazstvo v rade a posunuli sa na 16. priečku.