LIVERPOOL MÁ LIGOVÝ POHÁR: V rozstrele neuspel iba brankár Chelsea

Na snímke futbalista Mason Mount (vľavo) z Chelsea Londýn a Naby Keita z Liverpoolu počas finále anglického Ligového pohára FC Chelsea - FC Liverpool 27. februára 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Na celoplošnej obrazovke ukrajinská vlajka počas finále anglického Ligového pohára FC Chelsea - FC Liverpool 27. februára 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Ligový pohár - finále:



FC Chelsea - FC Liverpool 0:0 pp, 10:11 rozstrel z 11 m

Londýn 27. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool triumfovali v nedeľu vo finále anglického Ligového pohára a trofej získali po deviatykrát v histórii. Hráčov londýnskej Chelsea zdolali na štadióne Wembley v jedenástkovom rozstrele 11:10. V riadnej hracej dobe a po predĺžení bol stav 0:0. Ako jediný nepremenil pokus v jedenástej sérii brankár Kepa Arrizabalaga.Liverpool získal túto trofej presne po desiatich rokoch. V tabuľke víťazov súťaže sa odpútal od Manchestru United, ktorý má na konte naďalej osem prvenstiev.Úvodný polčas gól nepriniesol, no o vyložené šance nebola núdza. Najväčšiu mal LFC po polhodine hry. Brankár Mendy najprv zlikvidoval umiestnenú strelu Keitu, no loptu vyrazil iba pred svojho krajana Maneho. V súboji senegalských šampiónov z nedávneho Afrického pohára národov sa Mendy zaskvel výborným reflexívnym zákrokom.Duel vo vysokom tempe pokračoval aj po zmene strán. V 49. minúte bola veľmi blízko ku gólu aj Chelsea, Mount sa vyhol ofsajdovej pasci, no zoči-voči brankárovi Kelleherovi namieril iba do žrde. V 67. min dostal loptu do siete po priamom kope Matip, no Liverpool sa tešiť nemohol, pretože rozhodca s pomocou videa odpískal ofsajd. Úplne rovnako dopadla aj situácia, po ktorej na druhej strane rozvlnil sieť Havertz. V závere riadnej hracej doby boli bližšie k rozhodujúcemu gólu Liverpoolčania, lenže po rohovom kope sa opäť zaskvel Mendy, ktorý vyrazil hlavičku Van Dijka.Predĺženie naopak patrilo Chelsea, no videorozhodca neposvätil góly Lukakua ani Havertza. Celkovo až štyri góly v zápase tak neplatili pre ofsajd. Tréner Chelsea Thomas Tuchel na poslednú chvíľu vymenil brankárov, medzi tri žrde išiel Kepa Arrizabalaga. V európskom Superpohári nemeckému koučovi tento ťah vyšiel a Španiel Londýnčanom vychytal v rozstrele trofej, no tentokrát sa ocitol v netradičnej situácii. Všetkých 20 hráčov z poľa totiž z bodu nezaváhalo a uspel aj gólman Liverpolu Kelleher. Arrizabalaga bránku prestrelil a musel prijať titul smutného hrdinu.