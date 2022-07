Liverpool získal prvú trofej v sezóne, Klopp vyzdvihol výkon Nuneza

Leicester 31. júla (TASR) - Futbalisti FC Liverpool získali prvú trofej v sezóne. Vďaka triumfu 3:1 v sobotnom zápase FA Community Shield nad Manchestrom City dorovnali v historických tabuľkách v počte titulov z tejto súťaže londýnsky Arsenal. Obaja majú 16 trofejí. Zverenci trénera Jürgena Kloppa rozhodli o svojom víťazstve v poslednej štvrťhodine zápasu.



Systém VAR za stavu 1:1 odhalil po hlavičke Darwina Nuneza v šestnástke ruku Rubena Diasa a Mohamed Salah sa v 83. minúte z penalty nepomýlil. Úspešný večer "The Reds" zakončil v nadstavenom čase presnou hlavičkou Nunez, pre ktorého to bol premiérový gól od príchodu na Anfield. "Bol som spokojný s výberom základnej zostavy a z výkonu v úvode zápasu. Videli sme kvalitný futbal, podarilo sa nám využívať dôležité priestory a držať City ďaleko od našej brány. Počas stretnutia sme mali lepšie aj horšie momenty, ale oba tímy naozaj tvrdo bojovali," povedal Klopp pre oficiálnu stránku Liverpoolu. Zhodnotil aj výkon predsezónnej posily, uruguajského futbalistu Nuneza. Ten prišiel pred sezónou z Benficy Lisabon: "Bol naozaj dobrý, ale je jasné, že časom sa zlepší. Sme pri ňom trpezliví lebo vieme, že dokáže predviesť správne rozhodnutia v zápase. Páčil sa mi jeho dnešný výkon a prínos pre tím".



"Citizens" neuspeli v druhom finále FA Community Shield po sebe. Vlani nestačili na Leicester. Napriek prehre bol tréner Manchestru City Pep Guardiola hrdý na svojich hráčov za ich snahu, čo skonštatoval pre oficiálnu stránku: "Vyšiel im vstup do stretnutia, keď prvých 15-20 minút boli lepší. V druhom polčase sa nám podarilo skórovať a hrali sme svoj futbal. Vytvorili sme si dostatok šancí na strelenie gólu, no neboli sme efektívni. Máme dva týždne a niekoľko dní od začiatku prípravy na novú sezónu. Do zápasu sme dali všetko, no musíme sa zlepšiť. Potrebujeme mesiac trénovať, aby sme sa dostali do formy a určite to zvládneme."



V závere zápasu mal veľkú šancu Erling Haaland, predsezónna posila City, no zblízka trafil len brvno. "Napriek tomu, že sa mu nepodarilo presadiť, ukázal svoje kvality. Máme pred sebou dlhú sezónu a som presvedčený, že nám v nej pomôže," uviedol Guardiola na adresu nórskeho útočníka.