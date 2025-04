Liverpool získal titul v Premier League

Liverpool 27. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa stali majstrami anglickej Premier League. Svoj triumf spečatili nedeľným domácim víťazstvom v 34. kole nad Tottenhamom Hotspur 5:1. V priebežnom poradí si vybudovali nedostižný 15-bodový náskok pred druhým Arsenalom. Holandský tréner Arne Slot počas svojej premiérovej sezóny na lavičke Liverpoolu priviedol „The Reds“ k 20. titulu, čím vyrovnali rekord Manchestru United.



Slotovi zverenci na anglickom tróne vystriedali Manchester City, ktorý získal štyri tituly v sérii. Liverpool sa naposledy tešil zo zisku majstrovskej trofeje v sezóne 2019/20. Pre holandského kouča je to druhý ligový titul v trénerskej kariére. V sezóne 2022/23 priviedol Feyenoord Rotterdam k triumfu v holandskej Eredivisie.



Skóre otvoril v 12. minúte hry v prospech hostí Dominic Solanke, ktorý hlavičkoval zo šestnástky do prvej časti brány. Už o niekoľko minút neskôr Dominik Szoboszlai poslal pas na Luisa Diaza do pokutového územia, kolumbijský krídelník napokon zakončil do ľavého spodného rohu. V 24. minúte minúte poslal Liverpool do vedenia Alexis Mac Allister, ktorý nasmeroval loptu z prvej na bránku. V polovici prvého dejstva Cody Gakpo spracoval odrazenú loptu, ktorú napálil zvnútra pokutového územia k ľavej žrdi a zvýšil náskok Liverpoolu už na dva góly.



Po zmene strán úradoval Mohamed Salah, egyptský kanonier dokonalou strelou oklamal brankára Guglielma Vicaria. V 69. minúte zvýšil náskok domácich Destiny Udogie, ktorý si dal vlastný gól.



Manchester United remizoval na trávniku AFC Bournemouth 1:1. „Červení diabli“ nezvíťazili v piatom zápase v sérii a v tabuľke sa s 39 bodmi nachádzajú na 14. mieste. Ich súperi majú 50 bodov a sú desiati.



O otvárací gól zápasu sa postaral v 23. minúte Antoine Semenyo. Domáci tím oslabil v 68. minúte Evanilson, ktorý dostal červenú kartu za neprimeraný zákrok. O deľbe bodov napokon v predĺžení rozhodol Rasmus Höjlund strelou zo šestnástky.







Premier League - 34. kolo:



Liverpool FC – Tottenham Hotspur 5:1 (3:1)



Góly: 16. Diaz, 24. Mac Allister, 34. Gakpo, 63. Salah, 69. Udogie (vl.) – 12. Solanke







AFC Bournemouth – Manchester United 1:1 (1:0)



Góly: 23. Semenyo - 90.+6, Höjlund, ČK: 68. Evanilson (Bournemouth)



Prehľad viacnásobných držiteľov titulu v Premier League:



20 titulov - Manchester United a Liverpool FC



13 - Arsenal FC



10 - Manchester City



9 - Everton FC



7 - Aston Villa



6 - Sunderland a Chelsea FC



4 - Sheffield Wednesday a Newcastle United



3 - Blackburn Rovers, Huddersfield Town, Wolverhampton Wanderers, Leeds United



2 - Preston North End, Burnley, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Derby County







Prehľad víťazov Premier League:



2024/25 Liverpool



2023/24 Manchester City



2022/23 Manchester City



2021/22 Manchester City



2020/21 Manchester City



2019/20 Liverpool



2018/19 Manchester City



2017/18 Manchester City



2016/17 Chelsea



2015/16 Leicester City



2014/15 Chelsea



2013/14 Manchester City



2012/13 Manchester United



2011/12 Manchester City



2010/11 Manchester United



2009/10 Chelsea



2008/09 Manchester United



2007/08 Manchester United



2006/07 Manchester United



2005/06 Chelsea



2004/05 Chelsea



2003/04 Arsenal



2002/03 Manchester United



2001/02 Arsenal



2000/01 Manchester United



1999/00 Manchester United



1998/99 Manchester United



1997/98 Arsenal



1996/97 Manchester United



1995/96 Manchester United



1994/95 Blackburn Rovers



1993/94 Manchester United



1992/93 Manchester United