Liverpool získal z Bayernu holandského stredopoliara Gravenbercha

Londýn 1. septembra (TASR) - Holandský futbalista Ryan Gravenberch sa sťahuje z Bayernu Mníchov do FC Liverpool. Dvadsaťjedenročný stredopoliar prestúpi do anglického klubu za čiastku 35 miliónov libier, informovala AFP.



V piatok po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky by mal na Anfielde podpísať zmluvu. Gravenberch sa stane štvrtou letnou posilou Liverpoolu, ktorý predtým získal Alexisa Mac Allistera, Dominika Szoboszlaia a Watarua Enda. Všetci štyria by mali omladiť stredovú formáciu "The Reds".