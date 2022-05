Liverpool živí šancu na zisk 4 trofejí, podľa Kloppa je možné všetko

Londýn 18. mája (TASR) - Futbalisti FC Liverpool stále živia šancu na zisk štyroch trofejí v jednej sezóne. Držitelia FA Cupu i anglického Ligového pohára zvíťazili v 37. kole Premier League na pôde Southamptonu 2:1. Pred záverečným kolom strácajú na obhajcu titulu Manchester City bod, pričom majú o šesť gólov horšie skóre. V nedeľu o 17.00 h privítajú Wolverhampton Wanderers, Citizens hostia Aston Villu.



Liverpool nastúpil v Southamptone bez zranených Virgila van Dijka a Mohameda Salaha. V zostave nefigurovali ani Sadio Mane, Luis Diaz, Andrew Robertson, Thiago Alcantara a Trent Alexander-Arnold. Domáci "svätci" sa ujali vedenia v 13. minúte po rotovanej strele Nathana Redmonda do pravého horného rohu Alissonovej bránky. Liverpool vyrovnal v 27. minúte zásluhou Takumiho Minamina. O triumfe "The Reds" rozhodol v 67. minúte hlavou Joel Matip.



Ak chcu zverenci trénera Jürgena Kloppa získať anglický titul, musia zdolať doma Wolverhampton a Manchester City nesmie bodovať naplno proti Aston Ville. "Som realista a neočakávam, že náš rival stratí doma body, no vo futbale je možné všetko, je to nevyspytateľná hra. Chceli sme bojovať o titul do posledného kola a to sa nám podarilo. Nebolo ľahké otočiť duel v Southamptone, no opäť sme potvrdili, že sa nikdy nevzdávame. Proti Wolves dáme do toho všetko. Na Anfielde bude určite skvelá atmosféra, veď to bude náš posledný domáci zápas v sezóne," uviedol nemecký kouč pre akreditované médiá.



Po vyvrcholení najvyššej anglickej súťaže začne pripravovať mužstvo na finále Ligy majstrov proti Realu Madrid (28. mája na Stade de France v Paríži). Podľa Kloppa je veľká výhoda, že má široký káder a môže rotovať hráčov. "Počas mojej trénerskej kariéry som nemal nikdy k dispozícii takú silnú skupinu hráčov. Tlačia sa do základnej jedenástky, navzájom sa posúvajú. Ak by dnes hrali všetci, ktorí absolvovali náročných 120 minút finále FA Cupu proti Chelsea a nevyšlo by to, zodpovedný by som bol ja. Teší ma, že sme to v Southamptone zvládli aj bez viacerých opôr."



Penzum práce odviedol James Milner, ktorý aj vo veku 36 rokov dokazuje, že je pre Liverpool stále platný hráč. "Za výkon v druhom polčase sme si víťazstvo zaslúžili. Vypracovali sme si veľa šancí a o osude zápasu sme mohli rozhodnúť už skôr. Nech sa už táto sezóna skončí akokoľvek, chalani môžu byť na seba hrdí, pretože odviedli skvelú robotu," zdôraznil skúsený stredopoliar.