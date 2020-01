Liverpool zlomil ďalšie rekordy, neprehral už v 38. ligovom zápase

Londýn 12. januára (TASR) – Futbalisti FC Liverpool nazbierali v úvodných 21 dueloch tohto ročníka najvyššej anglickej súťaže 61 bodov, čo sa doteraz nepodarilo žiadnemu klubu z piatich elitných európskych líg. V 22. kole Premier League v sobotu triumfovali na ihrisku Tottenhamu Hotspur 1:0 a jedinou bodovou stratou v tejto sezóne tak naďalej zostáva remíza 1:1 na ihrisku Manchestru United.



Ich nezdolateľnosť trvá už 38 duelov, pričom zvíťazili až v 33 z nich a získali 104 bodov. Ligový rekord v rovnakom počte zápasov držali ešte donedávna Manchester City a Chelsea, ktorí získali o dva body menej. "Vieme o tom, je to niečo špeciálne, no nedokážeme si to naplno užiť. Keď získate trofej je po všetkom, dovtedy musíte skrátka bojovať. Stále sme len na začiatku a nesmieme zaspať na vavrínoch pretože naši súperi sú silní a čakajú len na naše zaváhanie. Guardiola sa určite nevzdá. Ja tiež nie, no musím povedať, že sme na tom zatiaľ celkom dobre," povedal na margo rekordu tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



O víťazstve na ihrisku Tottenhamu Hostpur rozhodol gól Roberta Firmina z 37 minúty, ktorý po priťuknutí od Mohameda Salaha prepálil z rohu päťky brankára Paula Gazzanigu. "The Reds" skórovali v tejto sezóne v každom ligovom stretnutí a zároveň majú najlepšiu obranu v lige, keď v 22. kolách inkasovali len 14-krát. "Zachránil nás najmä brankár Allison. V niektorých zápasoch nemal veľa práce pretože väčšinou získavame loptu ďaleko od našej bránky. Dnes sme však mali viacero zbytočných strát, ktoré s prehľadom vyriešil," povedal Klopp. Jeho zverenci v tejto sezóne dokázali zvíťaziť aj v dueloch, v ktorých sa im herne príliš nedarilo. Také bolo aj stretnutie na pôde “kohútov“. "To je skrátka futbal. Niekedy dostanete viac než si zaslúžite, inokedy zasa menej. V tomto zápase sme nezískali nič, aj keď sme si niečo zaslúžili. Stál proti nám momentálne najlepší klub sveta. Nás trápia v najťažšej časti sezóny zranenia, no napriek tomu boli dnes moji chlapci úžasní," uviedol pre BBC tréner Tottenhamu Jose Mourinho.



Tottenhamu patrí so ziskom 30 bodov po 22. kole priebežná 8. priečka. Liverpool je naďalej prvý. Pred druhým Leicestrom, ktorý doma prekvapivo prehral so Southamptonom 1:2, má už pohodlný 16 bodový náskok a zápas k dobru. Víťazný gól "svätcov" zaznamenal v 81. minúte bývalý hráč Liverpoolu Danny Ings.