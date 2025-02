Liverpool zvíťazil na pôde ManCity 2:0 v šlágri Premier League

Premier League - 26. kolo:



Newcastle United - Nottingham Forest 4:3 (4:1)



Góly: 33. a 34. Isak (prvý z 11 m), 23. Miley, 25. Murphy - 6. Hudson-Odoi, 63. Milenkovič, 90. Yates



/M. Dúbravka (Newcastle) sedel na lavičke náhradníkov/







Manchester City - FC Liverpool 0:2 (0:2)



Góly: 14. Salah, 37. Szoboszlai

Londýn 23. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool si upevnili pozíciu na čele anglickej Premier League. V nedeľnom šlágri 26. kola zvíťazili na pôde Manchestru City 2:0, zaslúžila sa o to dvojica Mohamed Salah a Dominik Szoboszlai. "The Reds" kraľujú tabuľke o 11 bodov pred Arsenalom Londýn, ktorý má zápas k dobru. Obhajcovia titulu z Manchestru sú štvrtí s priepastným 20-bodovým mankom na lídra.Hostia otvorili skóre v 14. minúte, keď po rohovom kope na prednú tyč sklepol Szoboszlai na nabiehajúceho Salaha. Domáci sa krátku chvíľu tešili zo zásahu Omara Marmousha v 30. minúte, no Egypťan si nepostrážil ofsajdové postavenie a gól neplatil. Krátko na to prišla radosť na strane Liverpoolu, keď si Salah nabehol na dlhý center a na hranici šestnástky našiel osamoteného Szoboszlaia.Citizens po zmene strán nadviazali na územnú i streleckú prevahu z prvého polčasu, zužitkovať ju však opäť nedokázali. V 56. minúte naopak zvýšil Curtis Jones, ale po preverení systémom VAR gól neplatil pre ofsajd. Mužstvo Pepa Guardiolu prehralo v druhom z uplynulých piatich ligových zápasov a od ôsmej pozície v najvyššej anglickej súťaži ho delia len dva body.Hráči Newcastlu zvíťazili nad Nottinghamom 4:3 a vyšvihli sa na piatu priečku tabuľky. Po dlhšom období sa v bránke "strák" nepredstavil slovenský reprezentant Martin Dúbravka, ktorý sledoval duel z lavičky náhradníkov.Newcastle prehrával už od 6. minúty, keď otvoril skóre stredopoliar hostí Callum Hudson-Odoi. Potom sa v priebehu desiatich minút presadili Lewis Miley, Jacob Murphy i dvojgólový Alexander Isak a domáci mali pohodlný náskok 4:1. Za Forest znížil po hodine hry Nikola Milenkovič a v závere zdramatizoval zápas Ryan Yates.Isak sa v hodnotení strelcov dotiahol na nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda s 19 zásahmi a v tejto štatistike zaostáva len za Mohamedom Salahom z Liverpoolu (25). Nottingham zostal v tabuľke na treťom mieste.