Liverpool zvýšil náskok na čele, United pod Amorimom len remizovali

Londýn 25. novembra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu potvrdili formu desiatym ligovým víťazstvom v tejto sezóne a na čele tabuľky majú už osembodový náskok. "The Reds" uspeli v 12. kole anglickej Premier League na pôde Southamptonu 3:2 a naplno využili ďalšie zaváhanie obhajcu titulu Manchester City. Portugalský tréner Ruben Amorim nezažil víťaznú premiéru na lavičke United, keďže podľa neho hráči príliš premýšľali pri riešení situácií.



Liverpoolu sa darí pod vedením Arneho Slota, keď vyhral 16 z 18 duelov vo všetkých súťažiach. Holandský kouč vedie mužstvo z Anfieldu od leta a má na konte zatiaľ len jediné zaváhanie proti Nottinghamu Forest. V Southamptone sa favorit musel vyrovnať s nepriaznivým stavom 1:2, ale aj vďaka streleckej forme Mohameda Salaha výsledok na pôde posledného tímu tabuľky otočil. "Boli veľmi dôležité, najmä po tom, čo sme prehrávali. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali zápas. Každý duel je iný. Mali sme herný plán a hrali sme veľmi dobre. Podarilo sa nám vrátiť späť do hry a uspieť," uviedol egyptský útočník podľa AFP. Na konte má už 12 gólov vo všetkých súťažiach, z toho šesť v uplynulých piatich ligových zápasoch. Jeho výkony pochválil aj tréner: "Ak chcete vyhrávať, musíte dávať góly a my vieme, že 'Mo' ich vie strieľať. Pre mňa bol dôležitý jeho prvý gól, pretože sme skórovali z ničoho nič, a potom sa už len čakalo, kedy strelíme ďalší."



Slot nebol spokojný s výkonom tímu v prvej hodine na štadióne St Mary's, ale potešila ho reakcia hráčov. "V druhom polčase som videl intenzitu, ktorú som hľadal v prvom. Southampton to mnohým tímom, vrátane špičkových klubov, robí naozaj ťažké a aj nám to sťažil, hoci sme podľa môjho názoru v zápase úplne dominovali. V prvej 45-minútovke sme len držali loptu. V druhej sme sa zlepšili, čo viedlo k mnohým šanciam a napokon aj ku dvom gólom."



"The Reds" úspešne vykročili k prvému titulu v lige od sezóny 2019/20 a chcú znemožniť City dosiahnuť piate prvenstvo za sebou. Tím Pepa Guardiolu, ktorý prehral päťkrát v sérii vo všetkých súťažiach, zavíta 1. decembra na Anfield. "Je to pre mňa veľká výzva. Dúfam, že budeme pokračovať týmto smerom. Čaká nás zápas proti nim, tak dúfajme, že ho vyhráme a budeme mať k dobru 11 bodov. Man City je Man City. Majú teraz zlé obdobie, ale majú skvelých hráčov," zdôraznil Salah. Pred kľúčovým duelom proti City čaká Liverpool ešte domáci zápas v Lige majstrov proti úradujúcemu šampiónovi z Realu Madrid. "Sú to dva tímy, ktoré v uplynulých rokoch dominujú futbalu. Budú to dva veľké zápasy, a preto sme dnes potrebovali vyhrať, a to ma teší," skonštatoval Slot.



Tridsaťdeväťročnému Amorimovi nevyšla podľa predstáv jeho premiéra na pozícii trénera "červených diablov", keď jeho tím len remizoval na ihrisku nováčika z Ipswich Town 1:1. Hostia pritom začali ideálne. Už po 80 sekundách hry sa strelecky presadil Marcus Rashford. Anglický útočník zaznamenal iba svoj druhý presný zásah v ligovom ročníku, na ktorý čakal od 14. septembra. Deľbu bodov však zariadil v 43. minúte útočník Omari Hutchinson, ktorý si otvoril strelecký účet v Premier League. "Bude to chvíľu trvať. Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať, keby nebolo brankára Andreho Onanu. Je to ťažká liga. Hráči počas zápasu príliš premýšľali. Bolo to cítiť. Nielen na lopte, ale aj na tom, kde majú na ihrisku byť. Keď začnete rýchlym gólom, musíte kontrolovať tempo. Momentálne sa nám to nedarí, ale každý hráč sa snažil. Niektoré veci nerobíme v správnej chvíli. Musíme to však pochopiť. Mali sme spolu len dva dni na tréning, potrebujeme viac času," uviedol portugalský kormidelník.



Mužstvo z Old Trafford zmenilo pod vedením Amorima aj rozostavenie. Namiesto štyroch obrancov hralo typickým štýlom portugalského kouča s troma zadákmi. "Všetci hovoria o 3-4-3, ale to nie je problém. Systém je systém, no chápanie hry musíme v tejto oblasti veľmi zlepšiť," skonštatoval Amorim.