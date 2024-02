Liverpool,Manchester United a Chelsea postúpili do štvrťfinále FA Cupu

FA Cup - osemfinále:



FC Chelsea - Leeds United 3:2 (2:1)



Góly: 15. Jackson, 37. Mudryk, 90. Gallagher - 8. a 59. Joseph







Nottingham Forest - Manchester United 0:1 (0:0)



Gól: 89. Casemiro







Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 1:0 (1:0)



Gól: 2. Lemina







FC Liverpool - FC Southampton 3:0 (1:0)



Góly: 73. a 88. Danns, 44. Koumas

Londýn 29. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v stredajšom osemfinálovom stretnutí FA Cupu nad FC Southampton 3:0. Omladený tím "The Reds" poslal do vedenia krátko pred prestávkou Louie Koumas. Po zmene strán poistil ich triumf ďalší 18-ročný talent Jayden Danns, ktorý sa po príchode na ihrisko strelecky presadil dvakrát.Postup do štvrťfinále si zabezpečil aj Manchester United, ktorý zdolal Nottingham Forest 1:0 zásluhou gólu Brazílčana Casemira v 89. minúte. V ďalších stretnutiach Chelsea Londýn zdolala Leeds United 3:2 a Wolverhampton Wanderers si poradil s Brighton & Hove Albion 1:0.