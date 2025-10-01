< sekcia Šport
Livramento bude pre zranenie kolena chýbať Newcastlu 6 až 8 týždňov
Reprezentant Anglicka nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Arsenalu (1:2), v 77. minúte opustil ihrisko za pomoci nosidiel.
Autor TASR
Newcastle 1. októbra (TASR) - Futbalista Newcastlu United Tino Livramento bude pre zranenie kolena dlhšie chýbať svojmu tímu. Tréner Eddie Howe sa bude musieť bez obrancu zaobísť šesť až osem týždňov. Informovala o tom agentúra DPA.
Reprezentant Anglicka nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Arsenalu (1:2), v 77. minúte opustil ihrisko za pomoci nosidiel. Newcastlu by tak mal chýbať dovedna v 11 zápasoch, vrátane duelov v rámci Ligy majstrov. Nepomôže ani reprezentačnému kormidelníkovi Thomasovi Tuchelovi, Anglicko čakajú v kvalifikácii MS zápasy proti Lotyšsku, Srbsku a Albánsku.
Howe priviedol Livramenta pôvodne ako pravého obrancu, v uplynulých mesiacoch sa však predstavil skôr na opačnej strane defenzívy. Jedinými alternatívami na túto pozíciu zostali Lewis Hall a terajší stredný obranca Dan Burn. Newcastle sa v stredu predstavil na pôde Royale Union Saint-Gilloise v 2. kole Ligy majstrov.
Reprezentant Anglicka nedohral nedeľňajšie stretnutie proti Arsenalu (1:2), v 77. minúte opustil ihrisko za pomoci nosidiel. Newcastlu by tak mal chýbať dovedna v 11 zápasoch, vrátane duelov v rámci Ligy majstrov. Nepomôže ani reprezentačnému kormidelníkovi Thomasovi Tuchelovi, Anglicko čakajú v kvalifikácii MS zápasy proti Lotyšsku, Srbsku a Albánsku.
Howe priviedol Livramenta pôvodne ako pravého obrancu, v uplynulých mesiacoch sa však predstavil skôr na opačnej strane defenzívy. Jedinými alternatívami na túto pozíciu zostali Lewis Hall a terajší stredný obranca Dan Burn. Newcastle sa v stredu predstavil na pôde Royale Union Saint-Gilloise v 2. kole Ligy majstrov.