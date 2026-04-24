Livramento si poranil stehno a môže prísť o zvyšok ligovej sezóny
Autor TASR
Newcastle 24. apríla (TASR) - Futbalista Newcastlu United Tino Livramento by mohol pre zranenie stehna prísť o zvyšok ligovej sezóny. Obranca je pod Thomasom Tuchelom zároveň stabilnou súčasťou reprezentácie Anglicka a zranenie tak ohrozuje aj jeho účasť na MS 2026.
Zranenie si privodil počas minulého víkendu pri domácej prehre s Bournemouthom (1:2). O tom, či vycestuje na letný šampionát, rozhodne ďalšie vyšetrenie. Livramento je pre Albión platný najmä preto, že dokáže nastúpiť na oboch krajoch obrany. Termín pre odovzdanie záverečnej nominácie na MS je 30. mája.
Newcastle prehral z uplynulých jedenástich ligových stretnutí až osem a päť duelov pred koncom súťaže je preto na 14. mieste. Na najbližší zápas na pôde Arsenalu vycestuje klub zo severu Anglicka aj bez Anthonyho Gordona. Trénera „strák“ Eddieho Howea môže tešiť aspoň uzdravenie brazílskeho stredopoliara Bruna Guimaraesa. Kapitán tímu je údajne prvýkrát od februára pripravený nastúpiť v základnej zostave.
