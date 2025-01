Ljutičová s Holdenerovou viedli po 1.kole slalomu v Kranjskej Gore

výsledky slalomu SP žien v Kranjskej Gore:



1. Zrinka Ljutičová (Chor.) 1:39,62 min.,

2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,16 s,

3. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,19,

4. Camille Rastová +1,36,

5. Melanie Meillardová (obe Švaj.) +1,44,

6. Sara Hectorová (Švéd.) +1,96,

7. Andreja Slokarová (Slovin.) +2,35,

8. Katharina Truppeová +2,40,

9. Katharina Liensbergerová (obe Rak.) +2,50,

10. Marie Lamureová (Fr.) +2,68







celkové poradie SP (po 12 z 34 súťaží):



1. Ljutičová 456,

2. Hectorová 447,

3. Rastová 433,

4. Federica Brignoneová (Tal.) 319,

5. Holdenerová 316,

6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 309







poradie v slalome (5 z 10):



1. Ljutičová 309,

2. Rastová 305,

3. Holdenerová 265,

4. Lena Dürrová (Nem.) 235,

5. Liensbergerová 234,

6. Swennová-Larssonová 206

Kranjska Gora 5. januára (TASR) - Chorvátska lyžiarka Zrinka Ljutičová vyhrala nedeľňajší slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore. V slovinskom stredisku triumfovala s náskokom 16 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Tretia skončila Anna Swennová-Larssonová zo Švédska s priepastnou stratou 1,19 s.Ljutičová dosiahla v oboch kolách najlepší čas. Zopakovala tak výkon zo Semmeringu, kde si pripísala premiérový triumf v prestížnom seriáli. Chorvátka zaznamenala siedme pódiové umiestnenie vo SP a šieste v slalome. Po prvom kole mala spolu s Holdenerovou rovnaký čas, no v druhom oproti súperke zvládla lepšie druhú polovicu trate. Vďaka zisku sto bodov sa dostal na čelo celkového poradia disciplíny i celého prestížneho seriálu. "uviedla víťazka pre televíziu FIS. Ljutičová sa stala prvou Chorvátkou, ktorá triumfovala v Kranjskej Gore.Najvýraznejší posun dosiahla Američanka Katie Hensienová, ktorá sa z 26. miesta po 1. kole dostala až na 12. priečku. Jazda vyšla aj Katharine Liensbergerovej z Rakúska, mala tretí najlepší čas v druhom kole a prenikla do najlepšej desiatky (9. pozícia). Tretia z minulého roka AJ Hurtová z USA vypadla. Vlani druhá Nemka Lena Dürrová nedokončila už prvé kolo, keď urobila chybu na vnútornej lyži a vypadla pred prvým medzičasom.Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Petra Vlhová sa do kolotoča SP vráti najskôr až vo februári. V Kranjskej Gore chýbala pre zranenie aj ďalšia veľká favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová. Ženy sa najbližšie predstavia v St. Antone, v rakúskom stredisku absolvujú v sobotu 11. januára zjazd a o deň neskôr ich čaká super-G.