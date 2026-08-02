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Ljutovová a Vidmanová sa stretnú vo finále turnaja WTA v Memphise
Kristina Ljutovová (Rus.) - Elvina Kalievová (USA) 7:5, 6:1.
Autor TASR
Memphis 2. augusta (TASR) - Ruská tenistka Kristina Ljutovová a Češka Darja Vidmanová sa v nedeľu stretnú vo finále dvojhry na turnaji WTA v Memphise. Iba 16-ročná Ljutovová v semifinále vyradila domácu Američanku Elvinu Kalievovú 7:5, 6:1 a bude bojovať o prvý titul na ženskom profesionálnom okruhu. Vidmanová si poradila s Mexičankou Renatou Zarazuovou 6:3, 6:3.
dvojhra - semifinále:
Kristina Ljutovová (Rus.) - Elvina Kalievová (USA) 7:5, 6:1, Darja Viďmanová (ČR) - Renata Zarazuová (Mex.) 6:3, 6:3
Kristina Ljutovová (Rus.) - Elvina Kalievová (USA) 7:5, 6:1, Darja Viďmanová (ČR) - Renata Zarazuová (Mex.) 6:3, 6:3