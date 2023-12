Lloris opustí po dvanástich rokoch Tottenham a posilní Los Angeles FC

Londýn 30. decembra (TASR) - Bývalý kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Hugo Lloris podľa agentúry AFP zamieri z anglického Tottenhamu do Los Angeles FC. Tridsaťsedemročný brankár má podľa zdrojov blízkym k rokovaniam posilniť účastníka zámorskej MLS po ukončení zmluvy so Spurs.



Lloris, ktorý obliekal dres "kohútov" od roku 2012 a osem rokov aj s kapitánskou páskou, by sa mal dočkať rozlúčky s fanúšikmi v nedeľňajšom ligovom zápase s Bournemouthom. V tomto ročníku zatiaľ neodchytal ani jeden duel.



Skúsený brankár bol jednotka francúzskej reprezentácie na svetovom šampionáte v roku 2018, na ktorom "Les Bleus" získali zlato. Predstavil sa aj na uplynulých MS v Katare, kde Francúzi nestačili vo finále na Argentínu.