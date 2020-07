Lloris po konflikte so Sonom: Nemáme medzi sebou žiadny problém

Londýn 7. júla (TASR) - Brankár futbalistov Tottenhamu Hotspur Hugo Lloris vyhlásil, že jeho konflikt so spoluhráčom Heung-min Sonom počas polčasovej prestávky pondelkového duelu Premier League proti Evertonu (1:0) nenaštrbí vzájomné vzťahy v tíme. Francúz pripomenul po zápase novinárom, že z ich správania sa počas druhého polčasu bolo zjavné, že už nemajú žiaden problém.



Lloris v tuneli počas odchodu do šatne na Kórejčana kričal a postrčil ho ramenom. Tradične vyrovnaný Son sa tentokrát neudržal a oboch museli od seba oddeliť spoluhráči Harry Winks a Moussa Sissoko. "Povedzme si úprimne, nie sme v situácii, ktorá nás robí šťastnými. Takže musíme bojovať a uistiť sa, že všetci ťaháme za jeden povraz," povedal brankár ôsmeho tímu Premier League.



"Keď odohráte takúto sezónu, je veľmi jednoduché pohádať sa. Ukázali sme, že sme stále jednotní. Nemáme medzi sebou žiaden problém. Mohli ste vidieť po stretnutí, že sme boli v pohode," ubezpečoval fanúšikov Lloris.



Londýnsky klub si v pondelok pripísal iba druhé víťazstvo z uplynulých siedmich stretnutí a stále nie je na priečke, ktorá by zaručovala účasť aspoň v Európskej lige. Informovala o tom agentúra AFP.