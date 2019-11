Lloris sa podrobil operácii, Tottenhamu bude chýbať do konca roka

Londýn 7. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový brankár Hugo Lloris sa nevyhol operácii. Hráč Tottenhamu Hotspur si zranil lakeť v októbrovom ligovom zápase na pôde Brightonu a po tom, ako nezabrala konzervatívna liečba, lekári zvolili chirurgické riešenie. Podľa agentúry AFP potrvá rekonvalescencia do konca roka.



"Po niekoľkých vyšetreniach a ďalších testoch sa Hugo Lloris podrobil operácii ľavého lakťa. Zákrok bol neodkladný, väzivo po zranení v Brightone zostalo trvalo poškodené. Kapitán nášho tímu by sa mal do tréningového procesu zapojiť začiatkom nového roka," znie v oficiálnom vyhlásení klubu.