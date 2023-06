Lloris uvažuje o odchode z Tottenhamu, nevylúčil návrat do Nice

Londýn 3. mája (TASR) - Francúzsky futbalový brankár Hugo Lloris uvažuje o odchode z Tottenhamu Hotspur. Ako dôvod uviedol, že sa chce v živote sústrediť na nové veci.



"Blížime sa k dôležitému momentu, či už pre klub alebo pre mňa. Je to koniec jednej éry. Nezabúdam však, že mám ešte rok platnú zmluvu s Tottenhamom a že vo futbale je vždy ťažké predvídať, čo sa stane. Momentálne je podstatné, aby som sa dobre zotavil zo zranenia. Mojím cieľom je byť v júli na vrchole, potom uvidíme, čo mi prinesie budúcnosť," citovala Llorisovo vyjadrenie pre francúzske médiá agentúra DPA.



Francúz nevylúčil návrat do Nice, kde začínal svoju profesionálnu kariéru v ročníku 2005/2006. "Nice je moje mesto, môj klub, moje korene. Nie som náročný, nikdy som si nič nevynucoval. Uvidíme, kam ma osud zavedie," vyhlásil.



Lloris prestúpil do Tottenhamu z Lyonu v sezóne 2012/2013. Na MS 2018 v Rusku získal titul v pozícii kapitána Francúzska. Na MS 2022 v Katare skončil s tímom na druhom mieste. Tridsaťšesťročný bývalý reprezentant ukončil svoju medzinárodnú kariéru v januári 2023.