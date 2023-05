Llorisa vyradilo zranenie, Tottenhamu bude chýbať do konca sezóny

Londýn 5. mája (TASR) - Francúzsky futbalový brankár Hugo Lloris si v tejto sezóne už nezahrá. Hráča anglického Tottenhamu vyradilo zranenie stehna, ktoré utrpel ešte 23. apríla v zápase na pôde Newcastlu (1:6). Kapitána Spurs vtedy nahradil Fraser Forster, ktorý nastúpil na druhý polčas.



Lloris nehral od inkriminovaného zápasu a tréner Ryan Mason potvrdil v piatok jeho absenciu do konca tohto ročníka. "Dostali sme výsledky vyšetrení. Sme samozrejme sklamaní, no svojím spôsobom sme sa toho obávali od začiatku. Spravili sme ešte nejaké testy a je to definitívne, do konca sezóny nenastúpi," citovala Masona agentúra AFP.



Tottenham momentálne figuruje v tabuľke anglickej Premier League na siedmom mieste a bojuje o miestenku v budúcom ročníku európskych súťaží. Pred ôsmou Aston Villou je vďaka lepšiemu skóre, najbližšie ho čaká stretnutie s jedenástym Crystal Palace.