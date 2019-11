LM: Abraham si proti Valencii zranil bedro: Už je to lepšie

Londýn 28. novembra (TASR) - Anglickému futbalovému klubu Chelsea Londýn hrozí, že sa nejaký čas bude musieť zaobísť bez Tammyho Abrahama. Dvadsaťdvaročného útočníka v bolestiach odniesli na nosidlách na konci prvého polčasu stredajšieho zápasu Ligy majstrov vo Valencii, keď utrpel nepríjemné zranenie bedra.



Po zápase však už Abraham poskytol médiám rozhovor a situáciu zľahčoval. "Je to oveľa lepšie, ako to bolo priamo po zranení. V tom čase som sa obával najhoršieho, no dokázal som to rozchodiť," uviedol Abraham. V priebehu štvrtka by sa mal, autor 12 gólov "The Blues" v tejto sezóne, podrobiť vyšetreniu na magnetickej rezonancii, ktorá ukáže, či v okolí bedrového kĺbu došlo k vážnejšiemu poškodeniu.