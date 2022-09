LM: AC Miláno zvíťazilo nad Dinamom Záhreb 3:1 a je na čele E-skupiny

Liga majstrov - 2. kolo:



E-skupina



AC Miláno - Dinamo Záhreb 3:1 (1:0)



Góly: 45. Giroud (z 11 m), 47. Saelemaekers, 77. Pobega - 56. Oršič



Rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)



F-skupina:



Šachtar Doneck - Celtic Glasgow 1:1 (1:1) - hralo sa vo Varšave



Góly: 29. Mudryk - 10. Bondarenko (vlastný)



Rozhodoval: Nyberg (Švéd.)

Bratislava 14. septembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili v stredajšom dueli E-skupiny Ligy majstrov nad Dinamom Záhreb 3:1 a so štyrmi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. V F-skupine remizoval Šachtar Doneck so Celticom Glasgow 1:1.Milánčanov poslal na San Sire do vedenia Olivier Giroud, ktorý v 45. minúte premenil pokutový kop nariadený za faul na Rafaela Leaa. Krátko po zmene strán zvýšil náskok úradujúceho talianskeho šampióna Alexis Saelemaekers, keď hlavou zužitkoval center Leaa. V 56. minúte znížil Mislav Oršič, ktorý pred týždňom rozhodol o nečakanom víťazstve Dinama nad londýnskou Chelsea. V 77. minúte však spečatil triumf AC Tommaso Pobega.Šachtar Doneck na štadióne poľskej Legie Varšava prehrával so Celticom od 10. minúty, keď si dal vlastný gól Anton Bondarenko. V 29. minúte vyrovnal Michajlo Mudryk. Šachtar je so štyrmi bodmi lídrom neúplnej tabuľky, v úvodnom vystúpení uspel na štadióne Lipska 4:1