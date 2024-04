LM: Ancelotti chválil Lunina, Guardiola: V inom športe by sme vyhrali

Manchester 18. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa revanšovali Manchestru City za vlaňajšie vyradenie v semifinále Ligy majstrov. V tohtoročnom dramatickom štvrťfinále prešli cez obhajcu trofeje, keď po domácej remíze 3:3 zvíťazili v odvete na ihrisku anglického tímu 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po riadnom hracom čase i predĺžení bol stav nerozhodný 1:1. Tréner španielskeho klubu Carlo Ancelotti vyzdvihol obetavú hru svojich zverencov a výkon brankára Andrija Lunina, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov a v rozstrele zneškodnil pokusy Bernarda Silvu i Mateu Kovačiča.



"Chytal fantasticky," uviedol Ancelotti na adresu ukrajinského brankára. Real sa prebojoval medzi najlepšiu štvorku v LM štvrtú sezónu za sebou. Hoci "Citizens" vytrvalo búšili do obrany hostí a počas takmer celého zápasu zamkli súpera pred jeho šestnástkou, Real až na jeden moment odolal. Potvrdil, že tesné zápasy vie nakloniť na svoju stranu. "Bolo to o prežití. Madrid je klub založený na tom, aby obstál v situáciách, z ktorých na prvý pohľad niet úniku. Vždy vieme nájsť cestu, ako sa z nich dostať. Páči sa mi, keď vidím, ako sa mužstvo obetuje a tuho bojuje. Tu sa vlastne iným spôsobom ani vyhrať nedá. Keď sa zápas dostal do rozstrelu, boli sme presvedčení, že ho zvládneme a postúpime," povedal taliansky kouč pre Movistar.



Rekordný 14-násobný európsky šampión sa na Etihad Stadium ujal vedenia v 12. minúte. Vinicius Junior sa presadil na krídle a našiel prihrávkou na malom vápne Rodryga. Jeho prvý pokus Ederson vyrazil, ale následnú dorážku už nie - 0:1. Potom "Citizens" zatlačili, vyrovnať mohol de Bruyne, ale Lunina neprekonal a po ňom Haaland hlavičkoval iba do brvna. Hostia hrali aj v druhom polčase v hlbokom bloku a dlho držali postupový výsledok vo svojich rukách. Hru lídra Premier League oživil striedajúci Jérémy Doku, v 76. minúte prenikol do pokutového územia, lopta sa po jeho centri odrazila od Antonia Rüdigera ku Kevinovi de Bruynemu a ten ju zblízka upratal do brány - 1:1. Vzápätí mal belgický stredopoliar na nohe tutovku, ale vnútri šestnástky prekopol bránu. Na opačnej strane zahodil v predĺžení veľkú šancu Rüdiger. Real aj pod tlakom doviedol duel do rozstrelu. V ňom na strane domácich neuspeli v druhej a tretej sérii Silva a Kovačič, za hostí nepremenil iba Luka Modrič a tak sa "biely balet" po premenenom pokuse Rüdigera mohol radovať. V semifinále sa stretne s Bayernom Mníchov, ktorý vyradil Arsenal (2:2, 1:0). "Bolo to veľmi náročné. Súper konštantne držal loptu a točil s nami okolo šestnástky. Väčšina tímov by kapitulovala, keď vás City takto zatlačí, no my sme skutočne dobre bránili a odolali. Bolo to o mentalite," hodnotil duel stredopoliar Realu Jude Bellingham.



Medzi žrďami čaroval Lunin, ktorý podržal hostí niekoľkými dôležitými zákrokmi. "Zápas v Lige majstrov na pôde City je tá najnáročnejšia skúška, akú si môžete prežiť. Viete, že budete trpieť. Musím sa poďakovať spoluhráčom za to, ako tvrdo predo mnou pracovali," povedal Lunin, ktorý dostáva v bráne šancu počas zranenia brankárskej jednotky Thibauta Courtoisa. V druhej sérii rozstrelu ukázal guráž, keď si nevybral stranu a zostal stáť v strede. Bernardo Silva vystrelil doprostred brány a brankár Realu jeho pokus v pohode zlikvidoval: "Tušili sme, že to takto do stredu niekto skúsi. Rozhodli sme sa zariskovať, našťastie som si vybral správneho strelca a zostal stáť." Ďalším hrdinom bol Rüdiger, opäť dokázal ubrániť kanoniera Erlinga Haalanda a v piatej sérii rozstrelu rozhodol o postupe hostí. Nemecký stopér pred stretnutím priznal, že súboj s nórskym kanonierom berie "ako niečo osobné". Ďalší obranca Realu Nacho po zápase zdôraznil, že víťazstvo bolo najmä dielom skalopevnej defenzívy: "Ukázali sme našu inú tvár, keď sme veľkolepo bránili. Trpeli sme, lebo súper nás dostal pod veľký tlak. Ale my sme Real a bojovali sme až do konca. Tento tím má v sebe obrovskú hrdosť."



Domáci mali 64-percentné držanie lopty, kopali 18 rohov, na bránu Realu vyslali až 34 striel (z toho 11 do priestoru brány), no z veľkého náporu vyťažili iba jeden gól. Ani po ňom súpera nedokázali zlomiť. Pred dvoma rokmi zdolali Real v domácom semifinálovom "thrilleri" 4:3. Vlani na Etihad deklasovali madridský veľkoklub 4:0 a tešili sa z postupu do finále a následne zo zisku prvej trofeje v LM. Tentoraz sa museli skloniť pred súperom. "V iných športoch, ak by sme mali takéto štatistiky, tak by sme zvíťazili. No futbal býva aj takýto, čo je neuveriteľné. Musím pogratulovať Madridu, pretože jeho kapacita odolávať a brániť až do konca je fantastická. Nám sa nepodarilo pretaviť finálnu prihrávku, respektíve finálnu strelu na gól," konštatoval tréner domácich Pep Guardiola. "Nič neľutujem. Vždy sa snažíme vytvoriť si viac šancí a dostať menej gólov ako súper a urobili sme pre to všetko," citovala ho agentúra AFP.



City tak nezopakuje treble z minulej sezóny, bude bojovať už len o trofeje v Premier League a Pohári FA. "Vždy sa chcete vyhnúť rozstrelu, zvlášť ak takto dominujete v zápase. Ťažko sa to bude tráviť," poznamenal stopér Ruben Dias. "Je to frustrujúce, ale musíme to hodiť za hlavu. Musíme byť silní, stále bojujeme o dve trofeje."