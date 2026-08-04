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LM: Ararat zdolal Celje 2:1 v 1. zápase 3. predkola

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil penaltu Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty.

Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Futbalisti FC Ararat-Armenia zvíťazili nad slovinským súperom NK Celje 2:1 v utorkovom prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov. V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil penaltu Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty.

Víťaz dvojzápasu sa stretne v play off s bratislavským Slovanom, ak slovenský majster postúpi cez švédskeho súpera Mjällby AIF. Odveta je na programe v utorok 11. augusta.



Liga majstrov - prvý zápas 3. predkola:

FC Ararat-Armenia – NK Celje 2:1 (1:1)
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