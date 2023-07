LM: Aris Limassol a Dinamo Záhreb stoja na prahu postupu do 3.predkola

odvety 2. predkola Ligy majstrov:



utorok 1. augusta:



19.30 Panathinaikos Atény - SC Dnipro-1 /prvý zápas 3:1/



20.00 BATE Borisov - Aris Limassol /prvý zápas 2:6/



20.00 Olimpija Ľubľana - Ludogorec Razgrad /prvý zápas 1:1/



20.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - HŠK Zrinjski Mostar /prvý zápas 1:0/







streda 2. augusta:



16.00 FC Astana - Dinamo Záhreb /prvý zápas 0:4/



18.00 FK Karabach - Raków Čenstochová /prvý zápas 2:3/



19.00 KRC Genk - Servette Ženeva /prvý zápas 1:1/



19.00 Maccabi Haifa - Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas 0:1/



19.00 Molde FK - HJK Helsinki /prvý zápas 0:1/



19.00 BK Häcken - KÍ Klaksvík /prvý zápas 0:0/



20.00 FC Kodaň - Breidablik Kópavogur /prvý zápas 2:0/



20.30 Galatasaray Istanbul - Žalgiris Vilnius /prvý zápas 2:2/

Bratislava 31. júla (TASR) - Futbalisti Arisu Limassol a Dinama Záhreb sú pred odvetami 2. predkola Ligy majstrov v komfortnej pozícii po minulotýždňových hladkých triumfoch v domácich stretnutiach. Na víťazstve cyperského majstra 6:2 proti BATE Borisov sa podieľal aj slovenský stredopoliar Július Szöke, ktorý nastúpil do druhého polčasu. Dinamo Záhreb si do odvety proti kazašskému FC Astana prináša rovnako štvorgólový náskok (4:0).Vo výbornej pozícii sú aj hráči Panathinaikosu Atény, ktorí v Košiciach zdolali ukrajinský SC Dnipro-1 výsledkom 3:1. Jedným presným zásahom sa na triumfe gréckeho tímu podieľal slovinský reprezentant Andraž Šporar, bývalý útočník bratislavského Slovana Blízko k postupu do ďalšej fázy je aj FC Kodaň. Dánsky šampión, v základnej zostave s Denisom Vavrom, potvrdil rolu veľkého favorita a minulý týždeň zvíťazil na ihrisku islandského Breidablíku 2:0.O postup do 3. predkola zabojuje aj KRC Genk, za ktorý hráva slovenský reprezentant Patrik Hrošovský. Jeho tím remizoval v prvom dueli na pôde Servette Ženeva 1:1. Cez víkend sa na odvetu so švajčiarskym súperom naladil ligovým triumfom 4:0 nad RWD Molenbeek.Už v utorok sa odohrá štvorzápasová porcia duelov. V akcii bude aj slovenský majster ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa predstaví doma proti HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny. V prvom zápase vyhrali "belasí" u súpera 1:0.