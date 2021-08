LM: AS Monacu nevyšiel vstup o skupinovú fázu so Šachtarom Doneck

1. zápasy play off Ligy majstrov



AS Monaco - Šachtar Doneck 0:1 (0:1)

Gól: 19. Pedrinho



Šeriff Tiraspoľ - Dinamo Záhreb 3:0 (1:0)

Góly: 45+1. a 80- Traore, 64. Kolovos



FC Salzburg - Bröndby Kodaň 2:1 (0:1)

Góly: 57. Adeyemi, 90. Aaronson - 5. Uhre

Bratislava 17. augusta (TASR) - Futbalisti AS Monaco prehrali v prvom zápase play off Ligy majstrov so Šachtarom Doneck 0:1. O triumfe ukrajinského tímu rozhodol v 19. minúte Pedrinho.Moldavský Šeriff Tiraspoľ si poradil s Dinamom Záhreb 3:0 a vytvoril si sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou, dva góly vsietil Adama Traore. V zápase medzi FC Salzburg a Bröndby Kodaň sa zrodilo víťazstvo rakúskeho šampióna 2:1, o ktorom rozhodol v 90. minúte Brenden Aaronson.