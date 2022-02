LM: Atletico remizovalo s Manchestrom Utd 1:1, Benfica - Ajax 2:2

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2021/2022:



Atletico Madrid - Manchester United 1:1 (1:0)

Góly: 7. Joao Felix - 80. Elanga. Rozhodoval: Hategan (Rum.), ŽK: Herrera, Reinildo, Llorente, Gimenez - Shaw, Lindelöf, Rashford, Fred, Telles



Atletico: Oblak - Vrsaljko, Savič, Gimenez, Reinildo - Marcos Llorente, Kondogbia, Herrera, Lodi (76. Lemar) - Correa, Joao Felix (76. Griezmann)

United: De Gea - Lindelöf (66. Wan-Bissaka), Varane, Maguire, Shaw (67. Telles) - Fred, Pogba (66. Matič) - Rashford (75. Elanga), Bruno Fernandes, Sancho (82. Lingard) - Ronaldo



Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)



Góly: 26. Haller (vlastný), 72. Jaremčuk - 18. Tadič, 29. Haller. Rozhodoval: Vinčič (Slovin.), ŽK: Nunez, Goncalo Ramos, Jaremčuk - Mazraoui, Berghuis, Antony



Benfica: Vlachodimos - Gilberto (90.+1 Goncalves), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Rafa Silva, Weigl, Taarabt (85. Bernardo), Everton (62. Jaremčuk) - Goncalo Ramos, Nunez (90. Lazaro)

Ajax: Pasveer - Mazraoui (90.+2 Rensch), Timber, Martinez, Blind (74. Tagliafico) - Alvarez, Berghuis, Gravenberch (74. Klaassen) - Antony, Haller, Tadič

Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid remizovali v úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 doma s Manchestrom United 1:1. Na gól domáceho Joaa Felixa odpovedal desať minút pred koncom striedajúci švédsky mladík Anthony Elanga. V druhom stredajšom stretnutí hrala Benfica Lisabon doma s Ajaxom Amsterdam nerozhodne 2:2. Útočník hostí Sebastien Haller zaznamenal jedenásty gól v tomto ročníku súťaže a upevnil si post lídra tabuľky strelcov.Atletico odštartovalo súboj s United aktívne a už v 7. minúte sa dočkalo prvého gólu. Loptu z rohového kopu síce Lindelöf odvrátil mimo šestnástku, no lopty sa na ľavej strane zmocnil Lodi a naservíroval parádny center do šestnástky. Tam číhal nepokrytý Joao Felix, ktorý hlavičkou s pomocou žrde bránky otvoril skóre - 1:0. Hostia dali o sebe výraznejšie vedieť až po štvrťhodine hry, keď sa Rashford dostal cez dvoch hráčov, Ronaldo pripravil loptu pre Fernandesa, ale jeho pokus zblokoval Savič. Manchester sa do nebezpečných priestorov pred bránkou súpera dostával sporadicky a tak si Atletico tesný polčasový náskok bez väčších ťažkostí ustrážilo. Hostia v prvej časti ani raz netrafili do priestoru bránky.Pokus Joaa Felixa na začiatku druhého dejstva zblokoval kapitán hostí Maguire, na druhej strane v 55. minúte Pogba našiel centrom na ľavej strane pokutového územia Bruna Fernandesa, jeho strele ale znemožnil nájsť cieľ Savič. "Červení diabli" sa snažili viac tlačiť na polovicu súpera, z veľkej diaľky to skúsil Rashford, no lopta skončila ďaleko od bránky Atletica. Kouč Rangnick sa snažil oživiť hru United trojnásobným striedaním v 67. minúte, no kľúčovú zmenu priniesol až príchod švédskeho krídelníka Elangu štvrťhodinu pred koncom. Mladík dostal o päť minút neskôr prienikovú prihrávku od Bruna Fernandesa a prvou strelou United medzi tri žrde vyrovnal na konečných 1:1. Bol to zároveň jubilejný 500. gól manchesterského klubu v najprestížnejšej klubovej súťaži. Griezmann mohol v 87. minúte rozhodnúť o triumfe Atletica, jeho strelu však zastavilo brvno.Ajax nastúpil na Estadio da Luz v pozícii favorita a v úvode trpezlivo čakal na chybu súpera. Prvá vážnejšia prišla po osemnástich minútach a využil ju Tadič. Srbského legionára nechala obrana domácich trestuhodne voľného v pokutovom území a po asistencii Mazraouiho bez problémov poslal svoj tím do náskoku. Benfica sa však rýchlo spamätala, v 26. minúte ešte Pasveer dokázal vytlačiť pokus Silvu na rohový kop, vzápätí sa však domáci tešili z vyrovnania po vlastnom góle Hallera. Útočník Ajaxu si zrazil prudkú prihrávku Vertonghena do svojej bránky, o tri minúty neskôr zaváhanie napravil na druhej strane. Po zákroku Vlachodimosa sa dostal k odrazenej lopte a vrátil holandskému tímu vedenie - 1:2. Ešte pred prestávkou mohol pridať tretí gól hostí Alvarez, ale trafil iba vzdialenejšiu žrď.Desať minút po štarte druhého polčasu sa Benfica takmer dočkala druhýkrát vyrovnania, strela Evertona bola tečovaná do protipohybu brankára hostí, no napokon skončila tesne vedľa. Vlachodimos na druhej strane po hodine hry zastavil nebezpečný pokus Mazraouiho a zachránil svoj tím do dvojgólového manka. Jeho spoluhráči mu pripravili radosť v 72. minúte, keď striedajúci Ukrajinec Jaremčuk po desiatich minútach pobytu na ihrisku razantnou hlavičkou zblízka po dobehnutí lopty vyrazenej brankárom vyrovnal na 2:2. V nadstavení zachránil domácich od prehry brankár Vlachodimos, keď zneškodnil strelu Antonyho. Odvety sú na programe 15. marca.