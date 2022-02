LM: Atletico si chce napraviť chuť z ligy, Ajax sa spolieha na Hallera

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 - STREDA 23. februára /21.00 SEČ/:



Atletico Madrid - Manchester United /rozhodca: Ovidiu Hategan (Rum.)/



Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam /rozhodca: Slavko Vinčič (Slovin.)/

Bratislava 22. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid si chcú v osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 proti Manchestru United napraviť chuť v doteraz nie príliš vydarenej sezóne. Úradujúci majster španielskej La Ligy je v domácej súťaži zatiaľ mimo elitnej štvorky a v stredajšom domácom súboji s anglickým veľkoklubom má šancu pripraviť si sľubnú pozíciu na postup do štvrťfinále elitnej súťaže.Zverenci Diega Simeoneho si s výzvou pokračovať v úspešnom ťažení na domácej scéne zatiaľ v prebiehajúcej sezóne nedokázali poradiť. "," cituje vyjadrenie argentínskeho trénera agentúra AFP. V tabuľke La Ligy patrí Atleticu piate miesto, na lídra a mestského rivala Real stráca 15 bodov. Podľa Simeoneho by mohla jeho tímu mentálne pomôcť sobotná výhra 3:0 na ihrisku Osasuny: "Manchester United čaká na trofej päť rokov, v roku 2017 uspel v Európskej lige. V Premier League je v súčasnosti štvrtý s priepastným 17-bodovým mankom na mestského rivala City a navyše vypadol z oboch domácich pohárových súťaží. "Červení diabli" sa v tomto ročníku trápia s nevyrovnanosťou výkonov a majú za sebou mnoho zaváhaní v stretnutiach s papierovo slabšími súpermi. V Madride sa budú v historicky prvom vzájomnom stretnutí spoliehať aj na brankára David de Geu, ktorý je práve odchovanec Atletica: "."V druhom stredajšom osemfinálovom zápase si zmerajú sily dvaja velikáni domácich súťaží - Benfica Lisabon privíta Ajax Amsterdam. Favorit stretnutia je 35-násobný holandský majster, ktorý bol úspešnejší aj v predchádzajúcich vzájomných zápasoch - pred štyrmi rokmi zdolal portugalský tím v skupinovej fáze LM doma 1:0 a následne na pôde súpera uhral remízu 1:1. Jeho rozdielový hráč v sezóne je Sebastien Haller, útočník z Pobrežia Slonoviny dal v skupinovej fáze LM desať gólov a po Cristianovi Ronaldovi sa stal len druhým futbalistom, ktorý skóroval vo všetkých šiestich zápasoch v rámci skupiny v najprestížnejšej európskej súťaži. "," uviedol Haller.," netajil postupové ambície rakúsky obranca domácich Valentino Lazaro. Jeho tím sa kvalifikoval do vyraďovačky na úkor Barcelony, no v domácej lige zaostával za FC Porto i Sportingom. Trénera Jorgeho Jesusa tak na konci minulého roka nahradil vo funkcii Nelson Verissimo. Pod jeho vedením však Benfica prehrala vo finále Ligového pohára s mestským rivalom Sportingom 1:2 a prepadla sa aj v ligovej tabuľke. Na vedúce Porto stráca z tretej priečky už 12 bodov.