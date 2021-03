LM: Atletico si proti Chelsea verí, Bayern môže vytvoriť rekord

Odvety osemfinále Ligy majstrov 2020/2021:



STREDA 17. marca o 21.00 h:



Chelsea FC - Atletico Madrid /prvý zápas 1:0, rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)/

Bayern Mníchov - Lazio Rím /prvý zápas 4:1, rozhoduje István Kovács (Rum.)/

Bratislava 17. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid veria, že napriek prehre v prvom zápase s londýnskou Chelsea 0:1 dokážu zabojovať o postup do štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021. V stredajšej odvete (21.00 h) chcú predviesť podobný kúsok ako vlani na štadióne Liverpoolu, keď v predĺžení otočili nepriaznivý stav a vyradili vtedajšieho úradujúceho majstra súťaže. V druhom stredajšom osemfinále privíta Bayern Mníchov rímske Lazio, ktoré v prvom stretnutí zdolal vysoko 4:1.Atletico vlani vyhralo prvé osemfinále 1:0, "The Reds" však na Anfield Road vyrovnali stav a duel pokračoval v predĺžení. V ňom zvýšil na 2:0 Roberto Firmino, ale potom prišiel veľký obrat zverencov Diega Simeoneho, keď sa dvakrát presadil Marcos Llorente a raz Alvaro Morata. Teraz je situácia o čosi ťažšia, keďže Atletico musí v stredu na Stamford Bridge doháňať už od začiatku manko z prvého stretnutia 0:1. "" uviedol hrdina vlaňajšieho duelu s Liverpoolom Llorente.Prvý zápas sa hral na Národnom štadióne v Bukurešti, keďže Španielsko zakázalo vstup do krajiny osobám z Veľkej Británie, a Atletico v ňom neukázalo veľa. Chelsea bola dominantná a súperovi dovolila len šesť striel, z toho ani jednu na bránku, sama si pritom vypracovala viacero dobrých príležitostí. Jednu z nich premenil v 68. minúte nožničkami Olivier Giroud. Španielski fanúšikovia po zápase kritizovali Simeoneho za príliš opatrný štýl hry. Teraz bude musieť hrať od začiatku otvorenejšie. Kapitán tímu Koke je presvedčený, že Atleticu sa podarí vyhrať. "" "veštil" pre uefa.com.Proti Atleticu hovorí aktuálna forma. Kým pred pár týždňami sa zdalo, že klub jasne kráča za titulom, v uplynulých ôsmich ligových dueloch stratil až jedenásť bodov a jeho náskok pred druhou Barcelonou sa stenčil z 13 na štyri body. Tréner Simeone si však z toho príliš ťažkú hlavu nerobí: "."Londýnčania idú do zápasu v lepšej forme, cez víkend v lige síce tiež len remizovali ako Atletico (s Getafe) s Leedsom 0:0, no celkovo ťahajú už trinásťzápasovú sériu bez prehry (9-4-0). Tá sa až na prvý zápas zhoduje s príchodom nového trénera Thomasa Tuchela, ktorý 26. januára vystriedal Franka Lamparda. Podľa stopéra Andreasa Christensena s novým trénerom neprišiel len nový štýl hry, ale rastie aj sebavedomie a mentálna sila hráčov i celého tímu. "," uviedol pre oficiálnu webstránku klubu. "." Chelsea má navrch v doterajších vzájomných zápasoch s Atleticom, keďže zo siedmich duelov trikrát vyhrala, trikrát sa zrodila remíza a raz uspeli Madridčania.Bayern Mníchov vstúpi do domácej odvety s pohodlným náskokom 4:1. Bavori položili jeho základ v úvodnom polčase na Olympijskom štadióne v Ríme, keď sa dostali do vedenia 3:0 po góloch Roberta Lewandowského, Jamala Musialu a Leroya Saného. Ihneď po zmene strán si domáci dali najprv vlastenca, no vzápätí znížil Joaquin Correa. Lazio bolo v ďalšom priebehu nebezpečnejšie a vypracovalo si viacero šancí, ale ďalší gól už neprišiel. Bayern v prípade úspešnej odvety vytvorí nový rekord LM, keď sa devätnástykrát predstaví vo štvrťfinále súťaže. Momentálne sa delí o prvenstvo s FC Barcelona (18), Real Madrid figuroval medzi najlepšou osmičkou šestnásťkrát.Bayern sa naladil na zápas ligovým triumfom v Brémach 3:1. "Zápas sme zvládli tak, ako sme si to predstavovali. Za to patrí kompliment aj hráčom. Sme pripravení na odvetu s Laziom. V prvom zápase sme naplnili očakávania a predviedli sme dobrý výkon. Urobili sme veľký krok k postupu do štvrťfinále," uviedol tréner Hansi Flick. V odvete možno nechá odpočívať brankára Manuela Neuera. Tridsaťštyriročný kapitán tímu sa síce objavil na utorňajšej rozcvičke, ale nefiguroval na hlavnom tréningu. Medzi tri žrde by sa tak mohol dostať jeho náhradník Alexander Nübel. Oddych by podľa agentúry dpa mohol dostať aj Kingsley Coman, Douglas Costa nebude hrať pre zranenie. Bayern neprehral v LM 18 zápasov v sérii a ak to dokáže aj proti Laziu, vyrovná klubový rekord z rokov 2001 a 2002.Lazio taktiež cez víkend v lige uspelo, keď vydolovalo triumf nad Crotonem 3:2 a ukončilo trojzápasovú sériu prehier. Tréner Simone Inzaghi verí, že triumf jeho zverencov nakopne a odveta bude vyzerať úplne inak, ako prvý zápas v Ríme. "" uviedol pre Sky Sport Italia.