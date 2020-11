LM: Do osemfinále postúpili aj FC Barcelona a Juventus Turín

Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo sa teší po strelení gólu v zápase 4. kola G-skupiny Ligy majstrov Juventus Turín - Ferencváros Budapešť v Turíne v utorok 24. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalisti Borussie Dortmund sa tešia po strelení gólu v zápase 4. kola F-skupiny Ligy majstrov Borussia Dortmund - Club Bruggy v Dortmunde v utorok 24. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalista Chelsea Londýn Jorginho (vpravo) a hráč Rennes Eduardo Camavinga bojujú o loptu v zápase 4. kola E-skupiny Ligy majstrov Stade Rennes - Chelsea Londýn v Rennes v utorok 24. novembra 2020. Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



E-skupina:



Stade Rennes - Chelsea Londýn 1:2 (0:1)



Góly: 85. Guirassy - 22. Hudson-Odoi, 90.+1 Giroud. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)







FK Krasnodar - FC Sevilla 1:2 (0:1)



Góly: 56. Wanderson - 4. Rakitič, 90.+5 El Haddadi. Rozhodoval: Guida (Tal.)



tabuľka:



1. Chelsea 4 3 1 0 9:1 10 *



2. Sevilla 4 3 1 0 5:3 10 *



3. Krasnodar 4 0 1 2 4:10 2



4. Rennes 4 0 1 3 2:7 1



* postup do osemfinále







F-skupina:



Borussia Dortmund - FC Bruggy 3:0 (2:0)



Góly: 18. a 60. Haaland, 45. Sancho. Rozhodoval: KRUŽLIAK (SR)







Lazio Rím - Zenit Petrohrad 3:1 (2:1)



Góly: 3. a 55. Immobile (druhý z 11 m), 22. Parolo – 25. Dziuba. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



/D. Vavro (Lazio) nefiguroval na zápasovej súpiske/



tabuľka:



1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 9:3 9



2. Lazio Rím 4 2 2 0 8:4 8



3. FC Bruggy 4 1 1 2 3:8 4



4. Zenit Petrohrad 4 0 1 3 3:8 1







G-skupina:



Juventus Turín - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)



Góly: 35. Ronaldo, 90.+2 Morata - 19. Uzuni. Rozhodoval: Siebert (Nem.)



/R. Mak (Ferencváros) sedel celý zápas na lavičke náhradníkov/







Dynamo Kyjev - FC Barcelona 0:4 (0:0)



Góly: 52. Dest, 57. a 70. Braithwaite (druhý z 11 m), 90.+2 Griezmann. Rozhodoval: Jug (Slov.)



tabuľka:



1. FC Barcelona 4 4 0 0 13:2 12 *



2. Juventus Turín 4 3 0 1 8:4 9 *



3. Dynamo Kyjev 4 0 1 3 3:10 1



4. Ferencváros Budapešť 4 0 1 3 5:13 1



* postup do osemfinále







H-skupina:



Paríž St. Germain - RB Lipsko 1:0 (1:0)



Gól: 11. Neymar (z 11 m). Rozhodoval: Makkelie (Hol.)







Manchester United - Basaksehir Istanbul 4:1 (3:0)



Góly: 7. a 20. Fernandes, 35. Rashford (z 11 m), 90.+2 James - 75. Turuc. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



/M. Škrtel (Basaksehir) nastúpil v základnej zostave a v 78. minúte videl žltú kartu/



tabuľka:



1. Manchester United 4 3 0 1 12:4 9



2. Paríž St. Germain 4 2 0 2 5:4 6



3. RB Lipsko 4 2 0 2 4:7 6



4. Istanbul Basaksehir 4 1 0 3 3:9 3

Bratislava 25. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona a Juventusu Turín postúpili do vyraďovacej časti Ligy majstrov 2020/2021. V utorňajšom zápase 4. kola G-skupiny zvíťazili Katalánci na ihrisku Dynama Kyjev 4:0, Juventus zdolal 2:1 Ferencváros Budapešť. Oba tímy doplnili postupujúcich z E-skupiny FC Sevillu a Chelsea Londýn.Barcelončania rozhodli o postupe v 2. polčase. Po prvej bezgólovej 45-minútovke dal ich prvý gól obranca Sergino Dest po prihrávke Martina Braithwaita, dánsky útočník potom sám strelil ďalšie dva góly. Skóre na 3:0 upravil z pokutového kopu, keď ho predtým fauloval Denis Popov. Posledné slovo mal v druhej minúte nadstaveného času Antoine Griezmann.Taliansky majster s Ferencvárosom Budapešť doma dlho remizoval 1:1. Maďari išli do vedenia v 19. minúte zásluhou Myrta Uzuniho, domáci po prestávke vyrovnali zásluhou Cristiana Ronalda, ktorý sa presadil ľavačkou spoza šestnástky. V druhej minúte nadstaveného času napokon rozhodol Alvaro Morata. V drese hostí presedel duel na lavičke náhradníkov Róbert Mak.Manchester United rozhodol o svojom triumfe nad Basaksehirom Istanbul už v prvom polčase. Po dvoch góloch Bruna Fernandesa a jednom Marcusa Rashforda viedli "červení diabli" 3:0, po prestávke skorigoval na 3:1 Deniz Turuc, posledné slovo mal však Daniel James. Za hostí nastúpil slovenský obranca Martin Škrtel v základnej zostave, v 78. minúte videl žltú kartu a hral do 87. minúty.V druhom zápase "háčka" si Paríž St. Germain poradil doma s Lipskom 1:0 zásluhou Neymara, ktorý v prvom polčase premenil pokutový kop.V Dortmunde si domáci pod vedením slovenského arbitra Ivana Kružliaka poradili s Bruggami 3:0. Dva góly dal nórsky kanonier Erling Haaland, tretí pridal Jadon Sancho. V druhom zápase F-skupiny zdolalo Lazio Rím hostí zo Zenitu Petrohrad 3:1. V domácom tíme nefiguroval obranca Denis Vavro na zápasovej súpiske.Sevillčania išli v Krasnodare do vedenia už vo 4. minúte, keď sa odrazená lopta dostala k Ivanovi Rakitičovi a ten ju spoza šestnástky poslal bez prípravy do siete. Domáci mohli vyrovnať pred koncom 1. polčasu, Remy Cabella už mieril do prázdnej bránky, v poslednej chvíli skvele zasiahol Jules Kounde. Po prestávke mal prvú šancu Luuk de Jong, ale z blízka prestrelil. Ihneď na to však Maciel Wanderson svoju šancu premenil a vyrovnal. Napokon sa však tešili hostia, keď v piatej minúte nadstaveného času rozhodol o ich triumfe Munir El Haddadi.Chelsea mohla ísť v Rennes do vedenia už v úvode, ale Timo Werner z blízka vo výbornej šanci prestrelil bránu. V 22. minúte poslal Mason Mount dlhý center za obranu, loptu si prebral Callum Hudson-Odoi a po úniku otvoril skóre. Mount mohol potom streliť gól sám, ale jeho strelu zastavil skvelým zákrokom Alfred Gomis. Po prestávke mali šance najmä domáci a v 85. minúte napokon zaslúžene vyrovnal Sehrou Guirassy. V nadstavenom čase však hostia predsa len vybojovali postup, keď sa presadil Olivier Giroud.