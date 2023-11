LM: Bayern, Real a Inter môžu postúpiť, v akcii tímy Lobotku i Vavra

4. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2023/24:

STREDA 8. novembra /časy v SEČ/:



A-skupina:



21.00 Bayern Mníchov - Galatasaray Istanbul

21.00 FC Kodaň - Manchester United



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 3 3 0 0 9:5 9

2. Galatasaray 3 1 1 1 6:7 4

3. Manchester United 3 1 0 2 6:7 3

4. FC Kodaň 3 0 1 2 3:5 1



B-skupina:



21.00 Arsenal Londýn - FC Sevilla

21.00 PSV Eindhoven - Racing Lens



tabuľka:



1. Arsenal 3 2 0 1 7:3 6

2. Lens 3 1 2 0 4:3 5

3. FC Sevilla 3 0 2 1 4:5 2

4. Eindhoven 3 0 2 1 3:7 2



C-skupina:



18.45 SSC Neapol - Union Berlín

21.00 Real Madrid - SC Braga



tabuľka:



1. Real Madrid 3 3 0 0 6:3 9

2. SSC Neapol 3 2 0 1 5:4 6

3. SC Braga 3 1 0 2 5:6 3

4. Union Berlín 3 0 0 3 2:5 0



D-skupina:



18.45 Real Sociedad - Benfica Lisabon

21.00 FC Salzburg - Inter Miláno



tabuľka:



1. Real Sociedad 3 2 1 0 4:1 7

2. Inter Miláno 3 2 1 0 4:2 7

3. FC Salzburg 3 1 0 2 3:4 3

4. Benfica Lisabon 3 0 0 3 0:4 0

Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nastúpia v stredajšom dueli C-skupiny Ligy majstrov proti trápiacemu sa Unionu Berlín. FC Kodaň v kádri s obrancom Denisom Vavrom privíta v A-skupine Manchester United. Postupovú definitívu si v oboch týchto skupinách môžu zabezpečiť doteraz stopercentní Bayern Mníchov v "áčku" i Real Madrid v "céčku", v D-skupine bude mať osemfinále v predstihu isté Inter Miláno v prípade triumfu v Salzburgu.Neapolu patrí v tabuľke priebežná druhá priečka a v prípade víťazstva sa výrazne priblíži k osemfinále. V stredu je v pozícii jasného favorita proti Unionu Berlín, ktorý sa naposledy tešil z triumfu ešte v auguste a ťahá 12-zápasovú sériu prehier vo všetkých súťažiach. SSC pred dvoma týždňami uspel na ihrisku bundesligistu 1:0. "" vrátil sa k tomuto súboju Urs Fischer, tréner Unionu." Neapol sa naladil víkendovým triumfom 2:0 na pôde Salernitany, Lobotka sa prezentoval prihrávkou na víťazný gól Giacoma Raspadoriho. Jeho tím vyhral štyri predchádzajúce zápasy s nemeckými klubmi a to navyše bez inkasovaného gólu.Real Madrid cez víkend nedokázal streliť v La Lige gól Rayu Vallecano, s ktorým doma iba remizoval 0:0. Celkovo však má z uplynulých ôsmich zápasov na konte šesť víťazstiev a dve remízy a ak v stredu doma zaboduje proti Brage, bude mať už vo vrecku miestenku vo vyraďovačke. Trénerovi Carlovi Ancelottimu však podľa španielskych médií možno bude chýbať Jude Bellingham, ktorý od svojho letného príchodu do Madridu žiari a v 14 dueloch zaznamenal už 13 gólov. Pre menšie problémy s ramenom je však jeho štart proti portugalskému tímu ohrozený, Ancelotti ho môže šetriť a vôbec prvýkrát by tak chýbal v zostave "Los Blancos". Braga má z troch duelov v skupine jedno víťazstvo a jej tréner Artur Jorge si uvedomuje, že šanca na postup v konkurencii Realu a SSC nie je veľká: "."Bayern v sobotu zvládol ligový šláger s Dortmundom suverénne 4:0 a v súboji s Galatasarayom bude chcieť zopakovať triumf nad rovnakým súperom ako pred dvoma týždňami v Istanbule (3:1). Tam rozhodol o zisku troch bodov dvoma gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke. "," zhodnotil Kingsley Coman, autor jedného z troch gólov. Obranca Kaan Ayhan verí, že Galatasaray môže proti suverénnemu lídrovi tabuľky prekvapiť: "" V tíme Bavorov má parádnu fazónu kanonier Harry Kane, s určitosťou im však bude chýbať Matthijs de Ligt - holandský stopér má poranené väzy v kolene.Galatasaray je v tabuľke druhý o bod pred Manchestrom United, ktorý sa predstaví na ihrisku FC Kodaň. United získali v minulom kole vďaka triumfu 1:0 nad dánskym šampiónom prvé body do tabuľky A-skupiny. V nadstavenom čase mali vtedy hostia veľkú šancu vyrovnať, no Jordan Larsson nepremenil penaltu nariadenú za faul Scotta McTominaya. "," povedal Jacob Neestrup, tréner FC Kodaň.Líder "béčka" Arsenal hostí Sevillu, ktorú na jej pôde zdolal 2:1. "" vyhlásil pred duelom na Emirates obranca španielskeho tímu Nemanja Gudelj. Sevilla potrebuje bodovať, na konte má zatiaľ iba dva body za remízy. Domácim budú chýbať Emile Smith Rowe, Gabriel Jesus i Thomas Partey, otázny je štart Martina Odegaarda, v zostave Andalúzanov bude pre zranenie absentovať Sergio Ramos. V skupine stále čaká na víťazstvo aj Eindhoven, ktorý privíta Lens. Pred dvoma týždňami sa ich vzájomný súboj skončil nerozhodne 1:1.Real Sociedad San Sebastian nastúpi v pozícii prvého tímu D-skupiny proti zatiaľ "nulovej" Benfice Lisabon. "" vyhlásil ofenzívny stredopoliar baskického tímu Brais Mendez. Portugalský šampión sa zatiaľ herne i výsledkovo trápi. "," tvrdí tréner Roger Schmidt. Inter Miláno sa do vyraďovačky s istotou dostane v prípade trojbodového úspechu v Salzburgu, nad ktorým doma vyhral tesne 2:1. "," varoval Simone Inzaghi, tréner milánskeho Interu.