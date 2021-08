LM: Boje o základné skupiny vrcholia, Makov Ferencváros začne v Berne

1. zápasy play off LM 2021/2022:



utorok 17. augusta



AS Monaco - Šachtar Doneck /rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.)

Šeriff Tiraspoľ - Dinamo Záhreb /Cüneyt Cakir (Tur.)/

FC Salzburg - Bröndby Kodaň /Szymon Marciniak (Poľ.)/



streda 18. augusta



Benfica Lisabon - PSV Eindhoven /Felix Brych (Nem.)/

Malmö FF - Ludogorec Razgrad /Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/

Young Boys Bern - Ferencváros Budapešť /William Collum (Škót.)/

Bratislava 16. augusta (TASR) - Boje o účasť v aktuálnom ročníku futbalovej Ligy majstrov 2021/2022 dospeli do záverečnej fázy. V utorok a v stredu sa v prvých zápasoch play off stretne dvanásť klubov túžiacich predstaviť sa v základných skupinách. Slovensko v nich bude reprezentovať krídelník Róbert Mak z Ferencvárosu Budapešť, záverečnou prekážkou pre maďarského majstra na ceste do hlavnej fázy je švajčiarsky šampión Young Boys Bern.V majstrovskej vetve sú okrem tohto duelu na programe aj stretnutia moldavského Šeriffu Tiraspoľ s Dinamom Záhreb, FC Salzburg s Bröndby Kodaň, resp. Malmö FF s bulharským Razgradom. V ligovej vetve sú v hre dve dve miestenky, AS Monaco v prvom súboji hostí Šachtar Doneck a Benfica Lisabon privíta PSV Eindhoven v konfrontácii dvoch bývalých európskych majstrov.Ferencváros už v tejto sezóne LM vyradil Prištinu, Vilnius aj Slaviu Praha. Už len jedna prekážka ho delí od zopakovania lukratívnej účasti v skupine z minulého ročníka. "Fradi" sa v generálke na YBB v sobotu naladili víťazne, v sobotnom domácom zápase 3. ligového kola vyhrali nad Mezőkövesdom 4:1. Víťazný gól strelil práve Mak, ktorý si mohol pripísať aj dva zásahy, ale v úvode duelu nepremenil penaltu. Bern v 2. predkole eliminoval slovenského majstra Slovan Bratislava (0:0 v, 3:2 d), v 3. predkole prešiel cez CFR Kluž.Odvety play off sú na programe budúci týždeň 24., resp. 25. augusta, už o ďalší deň sa v Istanbule vyžrebuje aj zloženie základných skupín.