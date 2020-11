LM: Brankárske koncerty na Camp Nou, Barcelona stále stopercentná

Barcelona 5. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona dosiahli v stredu v treťom zápase G-skupiny Ligy majstrov 2020/2021 tretie víťazstvo, keď doma zdolali Dynamo Kyjev 2:1. Ďakovať za to môžu najmä nemeckému brankárovi Marcovi-Andremu ter Stegenovi, ktorý spoluhráčov od straty bodov zachránil viacerými výbornými zákrokmi.



Kyjevčania stále bojujú s koronavírusom v mužstve a očakávala sa hladšia výhra Kataláncov. Favorit sa na ňu ale poriadne nadrel, hoci ukrajinskému tímu chýbalo až deväť hráčov zo základnej zostavy. Na prázdnom Camp Nou sa "Barca" dostala do vedenia už v 5. minúte, keď Lionel Messi opäť premenil pokutový kop. Na druhý zásah si "blaugranas" museli počkať do druhého polčasu, v úlohe zakončovateľa sa objavil Gerard Pique a hlavou trafil presne. Hosťom sa síce podarilo skorigovať, ale gól Viktora Cygankova na zisk čo i len bodu nestačil. Holandský tréner Ronald Koeman priznal, že v hre hráčov Barcelony bolo dosť hluchých chvíľ. "Máme radosť, keďže sme zvíťazili. Ale musíme hrať naozaj lepšie ako dnes. Zlepšiť sa musíme najmä v práci s loptou, tam sme zaostávali. Potom aj v hre bez lopty, čo je najmä o pressingu. Nemôžeme sa oň pokúsiť a potom súperovi nechať priestor. Ak už to robíme, potom to musíme robiť všetci," citoval Koemana portál uefa.com.



Ter Stegen nastúpil na prvý zápas v sezóne po zotavení sa zo zranenia kolena. Ukázal sa v excelentnom svetle a zlikvidoval dve veľké šance Vitalija Bujalského aj príležitosť Vladislava Suprjaha. "Všetci dobre vieme, že Marc je skvelý brankár. Videli sme ho tento týždeň v tréningu a mal výbornú formu. A dnes bol fantastický," dodal Koeman. "Udržal som sa v dobrej forme vďaka skvelým ľuďom, s ktorými pracujem každý deň v klube. Tak to bolo aj počas uplynulých 11 týždňov. A verte, neboli tam len pekné veci ako v tomto zápase. Nechcem veľa hovoriť o sebe a mojom výkone. Bolo to o tíme a tímovom víťazstve. Samozrejme, zápas si pozrieme a rozoberieme aj to, aký som podal výkon," povedal nemecký brankár.



V skvelom svetle sa ukázal aj iba 18-ročný brankár Dynama Ruslan Neščeret, ktorý odohral len druhý zápas medzi mužmi, keďže hosťom chýbala brankárska jednotka aj dvojka. Vynikol najmä pri priamom kope Messiho. "Je to ako v rozprávke, hrať proti Barcelone na tomto štadióne. Toto je sen každého futbalistu. Messiho penalta bola naozaj dobrá, v tomto aspekte je medzi najlepšími na svete," citoval ho web UEFA.



Rumunský kouč Kyjeva Mircea Lucescu neskrýval, že jeho tím mohol z Barcelony odchádzať s bodom: "Myslím si, že sme si najmenej remízu zaslúžili. Za týchto okolností, keď nám chýbalo tak veľa hráčov, som však s prejavom hráčov veľmi spokojný. Rád by som tiež zagratuloval Neščeretovi ku skvelému debutu v Lige majstrov. Predviedol niekoľko skvelých zákrokov a vlieval mužstvu sebadôveru. Myslím si, že ukázal parádny výkon."