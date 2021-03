LM: Budapešť bude aj dejiskom osemfinálovej odvety City - Gladbach

Nyon 10. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru City a Borussie Mönchengladbach odohrajú v Budapešti aj odvetný osemfinálový súboj Ligy majstrov. V maďarskej metropole sa uskutočnil pred dvoma týždňami už ich prvý vzájomný duel, v ktorom "Citizens" zvíťazili 2:0.



Ako informovala Európska futbalová únia (UEFA), osemfinálová odveta sa presúva z Manchestru do Puskásovej Arény z dôvodu cestovných obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Nemecké cestovné obmedzenia nedovolili, aby sa už prvý zápas uskutočnil v Nemecku. Takisto znamenajú, že hráči a tréneri Gladbachu by museli podstúpiť doma karanténu po návrate z Anglicka, uviedla agentúra AP.



Puskásova Aréna, ktorá privíta aj zápasy tohtoročných ME, sa stala hlavným neutrálnym dejiskom UEFA počas pandémie COVID-19. Hostila prvý a v stredu bude hostiť aj druhý osemfinálový súboj LM medzi Liverpoolom a Lipskom. Na rovnakom mieste sa odohral aj duel Wolfsberger - Tottenham Hotspur v Európskej lige. Osemnásteho marca sa v Budapešti uskutoční aj druhý osemfinálový zápas medzi Molde a Granadou.



Februárový zápas Atletica s Chelsea (0:1) sa pre cestovné obmedzenia zasa uskutočnil v Bukurešti. Päť z celkových 16 duelov 1. kola play off LM sa tak odohralo na neutrálnej pôde.