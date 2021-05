LM: Chelsea zdolala v odvete Real Madrid a postúpila do finále

Odvetný zápas semifinále Ligy majstrov 2020/2021:



FC Chelsea - Real Madrid 2:0 (1:0)



Góly: 28. Werner, 85. Mount. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Jorginho, Christensen, Mount - Ramos, Nacho, Kroos, Valverde



Chelsea: E. Mendy - Christensen, T. Silva, Rüdiger - Azpilicueta (88. James), Kante, Jorginho, Chilwell - Havertz (90.+4 Giroud), Werner (67. Pulišič), Mount (89. Ziyech)



Real: Courtois - Nacho, Militao, Ramos, F. Mendy (63. Valverde) - Kroos, Casemiro (76. Rodrygo), Modrič - Vinicius (63. Asensio), Benzema, E. Hazard (89. Diaz)



/prvý zápas 1:1, Chelsea postúpila do finále/

Londýn 5. mája (TASR) - Futbalisti FC Chelsea postúpili do finále Ligy majstrov. V stredajšej domácej semifinálovej odvete zdolali Real Madrid 2:0 vďaka gólom Tima Wernera a Masona Mounta. Úvodné stretnutie sa v španielskej metropole skončilo remízou 1:1. Finálovým súperom Londýnčanov bude 29. mája v Istanbule v čisto anglickej konfrontácii Manchester City.Realu sa stihol uzdraviť kapitán a stopér Sergio Ramos, v porovnaní s prvým meraním síl mu však v strede obrany chýbal zranený Raphael Varane. Domáci od úvodného výkopu vyrukovali s vysokým napádaním a nedovoľovali súperovi rozvíjať súvislejšiu ofenzívu. O strelu z diaľky sa pokúsil Toni Kroos, ale lopta nenarobila brankárovi Edouardovi Mendymu výraznejšie problémy. Na opačnom konci odpovedal tvrdou ranou z veľkej vzdialenosti Antonio Rüdiger, Thibaut Courtois v bránke hostí ju vyrazil. "Modrí" boli dôrazní v osobných súbojoch a vykrývali priestor, čím nútili Madridčanov k hre do šírky, strela Luku Modriča spoza šestnástky neohrozila Mendyho. V 18. minúte Chelsea predviedla rýchlu akciu, na konci nej skóroval Werner, ale gól neplatil pre ofsajd. V 26. minúte domáci prvýkrát stopercentne nepokryli Karima Benzemu, ktorý im dal gól minulý týždeň. Madridský útočník sa uvoľnil otočkou na hranici pokutového územia a jeho zakončenie k žrdi s námahou vyškriabal Mendy. Real zahrával rohový kop, z protiútoku však inkasoval. Po efektívnej kombinácii sa do šestnástky vrútil Kai Havertz, jeho lob ponad Courtoisa sa odrazil od brvna a Werner hlavou doťukol loptu do prázdnej bránky. Prvoradá úloha Realu sa nezmenila, teraz musel minimálne raz skórovať, aby dotiahol duel aspoň do predĺženia. Aj ďalšiu jeho šancu mal Benzema, po centri Modriča z ľavej strany hlavičkoval pod brvno, ale do stredu bránky a Mendy vyrazil. Posledné slovo v prvom polčase mali domáci, Havertz pri brejku preváhal ideálnu možnosť na prihrávku a do šatní sa išlo za stavu 1:0.Okamžite po prestávke sa Chelsea mohla dosť do dvojgólového vedenia, Cesar Azpilicueta odcentroval z pravého krídla na hlavu Havertza a ten trafil brvno. Thiago Silva po priamom kope hlavičkoval nad a ešte väčšiu príležitosť mal Mount, ktorý si po kombinácii nabehol do šestnástky, no prestrelil bránku. Domáci boli v druhom polčase nebezpečnejší a chceli definitívne zlomiť dvojzápas vo svoj prospech. To sa im nepodarilo ani v 59. minúte, Havertz a Werner po dlhej prihrávke osamotene unikli do šestnástky, prvého menovaného zoči-voči vychytal Courtois a zachránil nádeje "bieleho baletu". Jeho náprotivok Mendy zlikvidoval strelu Edena Hazarda z ostrého uhla. Striedajúci Federico Valverde udržal hostí nad vodou v 66. minúte, keď po ďalšej rýchlej kontre zblokoval zakončenie N'Gola Kanteho. Silva minul priestor troch žrdí svojou ďalšou hlavičkou v sľubnej pozícii po štandardnej situácii a tesne vedľa potom vystrelil striedajúci Christian Pulišič, ktorý sa presadil v prvom zápase. Tieto zahodené šance domácich nemrzeli, nepoľavili v pozornom bránení a v 85. minúte sa dočkali aj poisťujúceho zásahu. Kante získal loptu na polovici súpera, Pulišič si v šestnástke "natiahol" obrancov aj Courtoisa, prihral pred bránku Mountovi a ten zblízka do odkrytej siete upravil na 2:0.Londýnčania sa do finále LM prebojovali tretíkrát v klubovej histórii, pri predchádzajúcej účasti v roku 2012 zdvihli trofej nad hlavu po víťazstve nad Bayernom Mníchov.