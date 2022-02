LM: City si poradilo so Sportingom 5:0, PSG zvíťazil nad Realom 1:0

1. osemfinálové zápasy LM 2021/2022:



Paríž St. Germain - Real Madrid 1:0 (0:0)



Gól: 90.+4. Mbappe. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Verratti, Danilo, Kimpembe, Paredes - Casemiro, Militao, F. Mendy, Rodrygo



Paríž St. Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo Pereira (87. Gueye), Paredes, Verratti - Mbappe, Messi, Di Maria (73. Neymar)

Real: Courtois - Dani Carvajal (72. Lucas), Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Kroos, Casemiro, Modrič (82. Valverde) - Marco Asensio (72. Rodrygo), Benzema (87. Bale), Vinicius (82. Hazard)



Sporting Lisabon - Manchester City 0:5 (0:4)



Góly: 17. a 44. Bernardo Silva, 7. Mahrez, 32. Foden, 58. Sterling. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.), ŽK: Matheus, Esgaio, Ugarte - Gündogan



Sporting: Adan - Esgaio, Inacio, Coates - Porro (82. Neto), Palhinha, Nunes, Reis - Sarabia (75. Tabata), Paulinho (75. Slimani), Goncalves (50. Ugarte)

Manchester City: Ederson - Stones (61. Zinčenko), Ruben Dias, Laporte (84. Ake), Cancelo - Rodri (73. Fernandinho), De Bruyne, Bernardo Silva (85. Delap) - Mahrez, Foden (61. Gündogan), Sterling

Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalisti Manchetru City sa výraznou mierou priblížili k postupu do štvrťfinále Ligy majstrov 2021/2022. V úvodnom stretnutí osemfinále zvíťazili v utorok na pôde Sportingu Lisabon vysoko 5:0. V druhom utorňajšom súboji hráči Parížu St. Germain zdolali Real Madrid 1:0 gólom Kyliana Mbappeho z 90.+4 minúty.V šlágri osemfinálového programu mali viac z hry domáci Parížania. V 18. min Mbappe unikol obrane Realu a tiesnený Carvajalom trafil iba Courtoisa. Po následnom rohovom kope mal belgický brankár opäť prácu, keď kryl tečovanú hlavičku Danila Pereiru. "Biely balet" mal jedinú výraznejšiu šancu tesne pred zmenou strán, po rohovom kope zamieril Casemiro hlavou vedľa.Aj v druhom polčase udával tón parížsky klub. V 50. min dokázal aj v preplnenej šestnástke zakončiť Mbappe a Courtois sa musel opäť vyznamenať. To však ešte nebola jeho najžiarivejšia chvíľa. Tá prišla po hodine hry. Carvajal nestíhal Mbappeho a Francúza dokázal zastaviť v šestnástke iba faulom. Loptu si na biely bod postavil Lionel Messi, no jeho prízemnú strelu k žrdi Belgičan zneškodnil. Parížania však napokon predsa len odídu do Madridu s náskokom, Mbappe sa v poslednej akcii duelu "preštrikoval" cez obranu hostí a nekompromisne poslal loptu k žrdi.Sporting sa do vyraďovacej fázy Ligy majstrov vrátil po 13 rokoch a na duel proti Manchetru City by najradšej zabudol. Od úvodu ťahal proti lídrovi Premier League za kratší koniec. V 9. min sa hostia natlačili do šestnástky portugalského tímu, lopta sa dostala k Mahrezovi a ten otvoril skóre. V 17. min zvýšil na 2:0 po rohovom kope Bernardo Silva, ktorý svoj pokus obtrel o brvno. Tlak zverencov trénera Pepa Guardiolu neustával a v 32. min dokázal Mahrez poslať prihrávku v šestnástke Fodenovi aj cez troch obrancov domácich. Anglický reprezentant zblízka následne nezaváhal. Minútu pred prestávkou sa do streleckej listiny zapísal druhýkrát krídelný záložník Bernardo Silva, ktorý si nabehol z druhej vlny na prihrávku Sterlinga.Demontáž portugalského šampióna pokračovala aj po prestávke. V 50. min rozvlnil sieť opäť Silva, no rozhodca po konzultácii s videoasistentom neumožnil odchovancovi Benficy tešiť sa z hetriku. Úloha streliť piaty gól tak pripadla Sterlingovi, ktorý ju v 59. min zvládol exportnou strelou do vinkla Adanovej brány. Po triumfe 5:0 sú už Citizens jednou nohou vo štvrťfinále.