LM: City zdemolovalo Real, Bernardo Silva: Bola to prekrásna noc

Manchester 18. mája (TASR) - Futbalistov Manchestru City delí už iba jedno víťazstvo od zisku prvej trofeje v Lige majstrov. V stredajšej semifinálovej odvete deklasovali doma obhajcu titulu Real Madrid 4:0 a po remíze 1:1 v prvom dueli sa po dvoch rokoch opäť prebojovali do finále. Jedným z hlavných strojcov úspechu bol Bernardo Silva, ktorý dvoma gólmi v prvom polčase nasmeroval úradujúceho anglického šampióna k suverénnemu triumfu.



Portugalský ofenzívny stredopoliar sa stal po Lionelovi Messim (2011) a Robertovi Lewandowskom (2013) iba tretím hráčom histórie, ktorý dokázal v semifinále LM streliť dva góly Realu. "Je to pre nás prekrásna noc. Vedeli sme, že bude náročné zdolať Real. Zvíťaziť doma 4:0 je niečo nádherné," rozplýval sa Silva. Ten najprv po prihrávke Kevina de Bruyneho ľavačkou prestrelil Thibauta Courtoisa, potom hlavou doťukol do bránky odrazenú loptu: "Som nižšej postavy, ale viem dobre hlavičkovať. V Madride sa mi zápas veľmi nevydaril, v odvete som chcel zlý výkon vykompenzovať. Podarilo sa."



City nedalo súperovi žiadnu šancu. Na strely vyhralo 16:7 (8:3 do priestoru bránky), aj držanie lopty bolo jasne v jeho prospech - percentuálne 61:39 (v prvom polčase 71:29). Okrem štyroch gólov si vypracovali domáci aj ďalšie čisté šance, Courtois zmaril tri tutovky kanonierovi Erlingovi Haalandovi. "Výsledok i spôsob, akým sme ho dosiahli, je fantastický. Predovšetkým doma sa cítime nezastaviteľní," tešil sa krídelník Jack Grealish.



"Citizens" tak dokonale odplatili súperovi vlaňajšie vyradenie v rovnakej fáze LM. Vtedy dokázali Real zdolať doma 4:3, ale v odvete neudržali v závere tesný náskok a po prehre 1:3 po predĺžení zo súťaže vypadli. "V minulom ročníku to bolo pre nás nesmierne bolestivé. Rok sme to držali v žalúdku. Myslím si, že po tomto výsledku sme sa toho konečne zbavili," spokojne konštatoval tréner City Pep Guardiola. Triumf 4:0 nad Realom označil za jeden z najvýznamnejších momentov v jeho doterajšej trénerskej kariére: "Hráči ukázali, že sú mimoriadni. Nedá sa vždy vyhrávať, ale vždy sa treba o to snažiť. Každý rok sa snažíme s klubom dosiahnuť tie najvyššie méty. V máji a júni zakaždým bojujeme o tituly a to z nás robí veľký klub."



Líder anglickej Premier League potvrdil stopercentnú domácu bilanciu v tomto roku a šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach natiahol na 23 zápasov. Na európskej scéne prehral doma naposledy v roku 2018 s Lyonom (26 stretnutí bez prehry). V doteraz svojom jedinom finále LM nestačili hráči City pred dvoma rokmi na FC Chelsea (0:1). V tejto sezóne môžu osláviť treble - okrem LM je v hre o víťazstvo v Premier League i v anglickom Pohári FA.



City zabojuje o zisk svojej historicky prvej "ušatej" trofeje 10. júna v Istanbule proti Interu Miláno. "Náš tréner je génius. Som si istý, že nám povie, kde môžeme Interu ublížiť. Musíte byť dobrý tím, aby ste sa dostali do finále, čo Inter je. Má náš rešpekt," dodal Grealish.