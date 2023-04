LM: City zdolali Bayern 3:0 v prvom štvrťfinále, Benfica - Inter 0:2

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



Benfica Lisabon - Inter Miláno 0:2 (0:0)



Góly: 51. Barella, 82. Lukaku (z 11 m), ŽK: A. Silva - Brozovič. Rozhodca: Oliver (Angl.)



Benfica: Vlachodimos - Gilberto, A. Silva, Morato, Grimaldo - Chiquinho, Florentino (64. Neres) - Joao Mario, R. Silva, Aursnes - Ramos



Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni (90.+1 de Vrij) - Dumfries (86. D´Ambrosio), Barella, Brozovič, Mchitarjan, Dimarco (63. Gosens) - Martinez (63. Correa), Džeko (63. Lukaku)







Manchester City - Bayern Mníchov 3:0 (1:0)



Góly: 27. Rodri, 70. Silva, 76. Haaland, ŽK: Silva - Davies, Pavard. Rozhodca: Gil Manzano (Šp.)



ManCity: Ederson - Akanji, Dias, Ake - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne (68. Alvarez), Gündogan, Grealish - Haaland



Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies (80. Cancelo) - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala (69. Mane), Sane - Gnabry (80. Müller)



Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 3:0. Skóre šlágra dvoch gigantov otvoril v 27. minúte domáci stredopoliar Rodri, po prestávke pridali ďalšie góly Bernando Silva a Erling Braut Haaland. V druhom utorkovom stretnutí Benfica Lisabon podľahla doma Interu Miláno 0:2. Na súpiske talianskeho tímu nefiguroval pre zranenie slovenský stopér Milan Škriniar. Odvety sú na programe v stredu 19. apríla v Miláne a Mníchove.Bayern má za sebou mierne turbulentné obdobie, klub odvolal z pozície hlavného trénera Juliana Nagelsmanna a nahradil ho Thomas Tuchel. City zažilo prehru naposledy ešte 5. februára na pôde Tottenhamu. Šláger favoritov na zisk trofeje sa na manchesterskom Etihad Stadium odohrával v obojstranne vysokom tempe. V 22. minúte sa po peknej akcii domáceho tímu ocitol v palebnej pozícii nórsky kanonier Haaland, ale Sommer bol pripravený a jeho pokus zneškodnil. O päť minút neskôr však švajčiarsky brankár nemal nárok na úspešný zákrok. Bernardo Silva našiel prihrávkou pred pokutovým územím Rodriho, ktorý otvoril skóre umiestnenou strelou do pravého horného rohu - 1:0. V 35. minúte mohol zvýšiť náskok Gündogan. Domáci kapitán sa v pokutovom území dostal k odrazenej lopte, no Sommer ju reflexívne špičkou kopačky vytesnil na roh. V nadstavenom čase prvého polčasu vystrelil spoza šestnástky Sane a lopta tesne minula bránku City. Na začiatku druhého polčasu dal o sebe opäť vedieť Sane, tentoraz si s jeho pokusom poradil Ederson. Na opačnej strane mohol zvýšiť náskok Dias, lenže Sommer potvrdil svoje kvality. Chybu svojich spoluhráčov z obrany v 70. minúte však nedokázal zahasiť. Po Upamecanovej strate lopty našiel Haaland v šestnástke úplne voľného Bernarda Silvu a ten prudkou hlavičkou strelil druhý gól City - 2:0. Hladký triumf anglického tímu spečatil o šesť minút Haaland po prihrávke Stonesa, čím dostal nemecký tím do mimoriadne zložitej situácie.Inter sa pod vedením Joseho Mourinha tešil v roku 2010 zo zisku trofeje v najprestížnejšej európskej súťaži, no odvtedy čaká na výrazný úspech, do štvrťfinále sa dostal až v tejto sezóne. Benfica sa prvýkrát od roku 1990 pokúsila dostať cez štvrťfinále, predošlých päť pokusov jej nevyšlo. Do zápasu v Lisabone vstúpili lepšie hostia. Hrali sebavedomo a dokázali držať loptu na kopačkách, čím hráčom Benficy nedovolili vyvinúť tlak. Dej sa v prvom polčase odohrával väčšinou medzi šestnástkami. V 25. minúte vypálil z diaľky Acerbi a jeho strela preletela nad brvnom domácej brány. Domáci narážali na kompaktnú obranu "nerazzurri", ktorá bola pre nich neriešiteľný rébus. Výsledkom bola ich jediná strela medzi tri žrde. Inter si na svoju šancu počkal a hneď ju skúsene využil. V 51. minúte si na Bastoniho center naskočil Barella a hlavou zblízka prekonal Vlachodimosa - 0:1. Jalová snaha portugalského tímu k vyrovnaniu neviedla, Onana bol aj po zmene strán prakticky bez práce. Naopak, v 82. minúte zvýšil náskok Interu z jedenástky striedajúci Romelu Lukaku. Benfica našla prvýkrát v tejto sezóne LM premožiteľa a pred odvetou na San Sire klesli jej postupové šance na minimum.