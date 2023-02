LM: Coman gól neoslavoval, Galtier: O tri týždne budeme sviežejší

Paríž 15. februára (TASR) - Tréner futbalistov Paríža St. Germain Christophe Galtier verí, že napriek prehre s Bayernom Mníchov v úvodnom dueli osemfinále Ligy majstrov má jeho tím stále dobrú šancu postúpiť medzi najlepšiu osmičku. Víťazstvo nemeckého šampióna 1:0 zariadil v 53. minúte bývalý hráč PSG Kingsley Coman, ktorý si gólom v Parku princov splnil svoj detský sen.



Dvadsaťšesťročný krídelník po centri striedajúceho Alphonsa Daviesa prízemnou strelou z prvej prepálil brankára Gianluigiho Donnarummu, no z gólu sa netešil. Jasajúci spoluhráči síce na neho naskákali, Coman však ukázal ospravedlňujúce gesto smerom k tribúnam. Z pozície odchovanca PSG prejavil voči francúzskemu klubu rešpekt. "Bolo ťažké gól oslavovať. Veď som tu vyrástol," povedal francúzsky reprezentant, ktorý hral za PSG v mládežníckom veku a v klube strávil aj prvé roky profesionálnej kariéry predtým, než v roku 2014 prestúpil do Juventusu Turín. Do Bayernu zamieril o rok neskôr. "Skórovať v Parku princov bol môj detský sen, teraz sa mi splnil. Bol to trochu zvláštny moment. V PSG som vyrastal, v Paríži som sa narodil. Nechcel som oslavovať gól pred ´domácimi´ fanúšikmi," vysvetlil Coman pre Canal Plus.



Pred tromi rokmi svojím gólom zariadil triumf bavorského klubu v "covidovom" finále LM proti Parížu, ktoré sa hralo v Lisabone bez divákov. Teraz má Bayern vďaka jeho presnému zásahu lepšiu východiskovú pozíciu pred osemfinálovou odvetou. "Situáciu, ktorá predchádzala gólu, máme nacvičenú z tréningov. Vyšlo to dokonale. Víťazstvo z ihrisku súpera je vždy cenné, mohli sme dať aj viac gólov, no vzhľadom na záver zápasu sme spokojní aj s výsledkom 1:0. Máme to dobre rozohraté, verím, že v Mníchove postup potvrdíme," citovala agentúra AFP Comana, ktorého vyhlásili za Muža zápasu. V utorok odohral svoj jubilejný 50. duel v Lige majstrov. Z nich vyhral 39, nikomu inému sa nepodarilo nazbierať toľko víťazstiev v úvodných 50 štartoch v súťaži.



Bayern hrozil v prvom polčase častejšie a gól bol logickým vyústením jeho aktivity. Domáci si vypracovali prvú vážnu šancu až v 74. minúte, keď sa na ľavej strane dostal do úniku striedajúci Kylian Mbappe, ale z veľkého uhlu Yanna Sommera neprekonal a následná dorážka už prišla z postavenia mimo hry. Kanonier PSG nastúpil v druhom polčase, hoci Parížania pred zápasom tvrdili, že najlepší strelec MS 2022 nebude môcť hrať pre zranenie stehenného svalu. Pre ofsajd, ktorý odhalil VAR, neplatil ani Mbappeho gól z 82. minúty. Domáci v závere poriadne pritlačili a vypracovali si ešte niekoľko dobrých možností, ale vyrovnať sa im nepodarilo. V závere fauloval Benjamin Pavard tesne pred šestnástkou Lionela Messiho a dostal druhú žltú a červenú kartu, takže si nezahrá v odvete v Allianz Aréne (8. marca). "Odohrali sme výborný prvý polčas a dvadsať minút z druhého. Je jasné, že Kylian Mbappe môže zmeniť každý zápas. Dosiahli sme veľmi cenný výsledok, no je to iba prvý krok. Doma by sme radi robili druhý," vyjadril sa tréner hostí Julian Nagelsmann. Štatistiky prajú Bayernu. Dvanásťkrát za sebou postúpil, pokiaľ vo vyraďovacej fáze LM vyhral prvý duel. "Práca je zatiaľ hotová iba z polovice, v Mníchove to bude úplne iný zápas," varoval útočník Bayernu Eric-Maxim Choupo-Moting.



Galtier musel pred súbojom riešiť slabšiu formu mužstva a zdravotné problémy hráčov. V tíme šarapatil črevný vírus, otáznik visel nad štartom Lionela Messiho, ktorý sa zotavoval zo svalového zranenia, no napokon nastúpil v základnej zostave v útoku spoločne s Brazílčanom Neymarom. V druhom polčase oživil hru Mbappe, hoci ešte pred pár dňami PSG jeho štart odmietal. Domáci v závere vystupňovali svoj výkon, no vyrovnávajúceho gólu sa nedočkali. "Nikto ešte nepostúpil, nikto nie je z hry von. Verím, že o tri týždne sa niektorí hráči uzdravia a budeme sviežejší. Ak budeme hrať tak, ako v záverečných 25 či 30 minútach, môžeme Bayern zdolať," tvrdí tréner Parížanov, ktorý musel v polčase vystriedať zraneného obrancu Achrafa Hakimiho: "Nedokážeme zatiaľ odhadnúť, ako dlho bude pauzovať. Achraf má za sebou intenzívny svetový šampionát, kde hral cez bolesť a bolo to pre neho ťažké v Monaku (PSG prehral v sobotu 1:3, pozn. red.), kde nemohol hrať. Teraz sme zariskovali a postavili ho od začiatku, no hneď v úvode sa u neho objavil svalový problém." Galtier prekvapil zaradením Warrena Zaireho-Emeryho do základnej zostavy. Talentovaný stredopoliar prekonal rekord súťaže, keď vo veku 16 rokov a 343 dní nastúpil ako najmladší hráč v histórii v zápase vyraďovacej časti LM. "Nanešťastie sme inkasovali v momente, keď sme sa pripravovali nasadiť do hry Kyliana. Vypracovali sme si dve či tri šance, ale nestačilo to. Naša hrá v záverečnej polhodine nám však dáva nádej pred odvetou," dodal kormidelník PSG.