LM: Dortmund si chce zlepšiť sezónu proti Seville, Juventus favoritom

Prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov 2020/2021, STREDA 17. februára o 21.00 SEČ:



FC Porto - Juventus Turín /rozhoduje: Carlos del Cerro Grande (Šp.)

FC Sevilla - Borussia Dortmund /rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.)/

Bratislava 16. februára (TASR) - Edin Terzič už v budúcej sezóne nepovedie futbalistov Borussie Dortmund, v tomto ročníku ich však ešte chce dotiahnuť čo najďalej v Lige majstrov. Základ môžu jeho zverenci položiť v úvodnom stretnutí osemfinále 2020/2021 na pôde FC Sevilla, v druhom zápase stredajšieho programu si zmerajú sily FC Porto a Juventus Turín (oba 21.00 SEČ).Tridsaťosemročný Terzič sa stal dočasným trénerom Dortmundu v decembri po odvolanom Lucienovi Favrem. Pod jeho taktovkou sa výsledky nezlepšili, mužstvo prebral na piatom mieste najvyššej nemeckej súťaže s dvojbodovým mankom na priečku zaručujúcu LM. Po zisku 14 z 30 možných bodov figuruje na tím na šiestej pozícii o šesť bodov za štvrtým miestom.Klub v pondelok oznámil, že novým koučom bude od leta Marco Rose z Borussie Mönchengladbach. Terzič si dovtedy môže zlepšiť reputáciu na najvyššom európskom fóre. "," citovala Terziča oficiálna stránka Európskej futbalovej únie (UEFA).V sobotnej bundesligovej generálke remizoval Dortmund na vlastnom štadióne s Hoffenheimom 2:2, keď bod domácim zachránil nórsky kanonier Erling Braut Haaland v závere riadneho hracieho času. V Seville bude Terzičovi pre zdravotné problémy chýbať viacero hráčov na čele s krajným obrancom Thomasom Meunierom. Mimo hry sú aj krídelník Thorgan Hazard, brankár Roman Bürki či ďalší obranca Dan-Axel Zagadou. "" dodal dortmundský tréner.Jeho náprotivok Julen Lopetegui momentálne drží Sevillu na štvrtej priečke najvyššej španielskej súťaže aj vďaka piatim ligovým víťazstvám za sebou. V prvom súboji semifinále Copa del Rey zdolali Andalúzania doma FC Barcelona 2:0, cez víkend vyhrali v La Lige nad Huescou 1:0. "," povedal Lopetegui. Pre zranenia nemôže rátať so stredopoliarom Jesusom Navasom či útočníkom Lucasom Ocamposom.V ďalšom osemfinálovom dvojzápase je jasný favorit Juventus a chcel by to potvrdiť už na ihrisku "drakov". Zverenci Andreu Pirla však neprišli do Portugalska dobre naladení, keďže cez víkend prehrali v šlágri s SSC Neapol a v lige im patrí až štvrtá priečka. Na vedúci Inter Miláno strácajú osem bodov, no majú zápas k dobru. "," vyhlásil Pirlo.V sobotnom stretnutí prišiel taliansky majster o Kolumbijčana Juana Cuadrada, ktorý si zranil podkolennú šľachu a v Porte nenastúpi. Trénera naopak potešilo, že sa v pondelok zapojili do tréningu s mužstvom argentínsky útočník Paulo Dybala, ktorý pauzoval od polovice januára, a waleský stredopoliar Aaron Ramsey. Toho trápili uplynulé dva týždne svalové problémy. Je však otázne, či budú k dispozícii aj na zápas.Duel bude mať špeciálny nádych pre Cristiana Ronalda, ktorý sa prvýkrát predstaví v rodnej krajine v drese Juventusu. Tridsaťšesťročný útočník nastúpil počas svojej dlhej kariéry proti Portu šesťkrát, ale len raz sa tešil z víťazstva a iba raz mu dal gól. No bol to pamätný zásah. Stalo sa to v apríli 2009, keď si asi 35 metrov od súperovej bránky prebral loptu a nádhernou strelou z zariadil triumf Manchestru United 1:0 a zároveň postup do semifinále. S "červenými diablami" uhral s týmto súperom ešte dve remízy a raz prehral. Počas pôsobenia v lisabonskom Sportingu s Portom dvakrát prehral.Ronaldo dúfa, že tentoraz uspeje a výkon Juventusu na Estadio do Dragao neovplyvní ani predchádzajúci neúspech s Neapolom. "," povedal Portugalčan po víkendovej prehre.Najbližšieho súpera pozná veľmi dobre brazílsky obranca Juventusu Danilo. Dvadsaťdeväťročný krajný bek pôsobil v Porte štyri roky a v stredu očakáva náročný zápas: "," uviedol Danilo pre web uefa.com.Juventus vyhral svoj druhý titul v Lige majstrov v roku 1996, odvtedy sa predstavil až v piatich finále, no ani raz neuspel. Porto, ktoré má na konte takisto dva tituly (1987, 2004), pôjde do súboja ako outsider. Navyše sa mu nedarí ani v domácich súťažiach, keď predchádzajúce štyri zápasy v lige a pohári len remizovalo, v sobotu doma s mestským rivalom Boavistou a za prvým Sportingom zaostáva už o desať bodov.Proti Portu je aj vzájomná bilancia s Juventusom, keď zo štyroch vzájomných meraní síl uhralo len jeden bod. Tímy sa predtým stretli v osemfinále LM v roku 2017. "Stará dáma" vyhrala vonku 2:0 a doma 1:0. Kapitán Porta Pepe, ktorý strávil s Ronaldom niekoľko rokov v Reale Madrid, však na históriu nehľadí: "."