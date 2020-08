POTVRDENÉ: Duel Slovana na Faerských ostrovoch definitívne zrušili

Klaksvík 21. augusta (TASR) - Piatkový duel futbalistov Slovana Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov 2020/2021 na Faerských ostrovoch proti KÍ Klaksvík sa definitívne neuskutoční. Podľa informácie RTVS sa časť tímu "belasých" pripravuje na odlet do Bratislavy. O osude stretnutia a prípadnej kontumácii v neprospech Slovana musí rozhodnúť UEFA.



Miestne médiá v piatok informovali, že sa vyskytol pozitívny prípad na nový koronavírus aj v druhej výprave Slovana, ktorá priletela na Faerské ostrovy vo štvrtok. Zápas už predtým preložili zo stredy na piatok pre infekciu jedného člena realizačného tímu Slovana z pôvodnej výpravy. Pôvodne po konzultácii s UEFA dostal slovenský šampión možnosť odohrať duel s náhradným tímom v piatok o 18.00 SELČ. Vo štvrtok dopoludnia preto odletela z Bratislavy na Faerské ostrovy druhá výprava Slovana, v ktorej bolo 16 hráčov. V provizórnom tíme figurovalo sedem členov A-tímu, ktorí neboli v pôvodnej nominácii, doplnili ich deviati juniori. Všetci členovia výpravy sa ešte pred odletom podrobili testom s negatívnym výsledkom. V piatok mal mužstvo viesť z lavičky bývalý slovenský futbalový reprezentant Szilárd Németh, ktorý je asistent rezervy Slovan. No aj v druhej výprave hostí sa podľa lokálnych médií objavil prípad nakazenia koronavírusom a UEFA tak mala o osude zápasu opäť rokovať so zástupcami oboch klubov a potom definitívne rozhodnúť. Vo štvrtok údajne meškali výsledky testov v druhej výprave Slovana a tak "náhradný" tím ani nedostal možnosť absolvovať predzápasový tréning. Podľa faerských médií funkcionári Slovana pre problémy s testovaním odmietli v plnej miere akceptovať ich výsledky od miestnej spoločnosti Thetis a žiadali o opakované kolo testovania.



Ešte v piatok dopoludnia niekoľko hodín pred výkopom Slovan na oficiálnom webe sprostredkoval slová generálneho riaditeľa bratislavského klubu Ivana Kmotríka ml. pre RTVS: "Definitíva o osude zápasu ešte stále nepadla. Malo by sa tak stať v priebehu najbližších troch až štyroch hodín. Zatiaľ prebieha všetko podľa štandardného predzápasového protokolu. Práve cestujeme na predzápasovú poradu. Žiaľ, domáci robia všetko pre to, aby sa nehralo."



Ak UEFA potvrdí postup Klaksvíku, ten sa v 2. predkole LM stretne v Berne s tamojšími Young Boys.