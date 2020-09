LM: Ferencváros do skupinovej fázy, Omonia vypadla

odvety play off LM 2020/2021:



Ferencváros Budapešť - Molde FK 0:0



/prvý zápas 3:3, postúpil Ferencváros/



/Michal Škvarka ani Róbert Mak (obaja Ferencváros) nefigurovali v zápise o stretnutí/







Omonia Nikózia - Olympiakos Pireus 0:0



/prvý zápas 0:2, postúpil Olympiakos/



/Tomáš Hubočan odohral celé stretnutie + ŽK, Michal Ďuriš (obaja Omonia) hral do 70. min/







Dynamo Kyjev - KAA Gent 3:0 (2:0)



Góly: 9. Bujalskij, 36. De Pena (z 11m), 49. Rodrigues (z 11m)



/prvý zápas 2:1, postúpilo Dynamo/







stredajší program play off /všetky zápasy 21.00 SELČ/:



PAOK Solún - FK Krasnodar /prvý zápas 1:2, Orsato (Tal.)/



FC Salzburg - Maccabi Tel Aviv /2:1, Brych (Nem.)/



FC Midtjylland - Slavia Praha /0:0, Skomina (Slov.)/



Bratislava 30. septembra (TASR) - Futbalisti Ferencvárosu Budapešť si po 25 rokoch opäť zahrajú v skupinovej fáze Ligy majstrov. V utorňajšej odvete play off remizovali doma s nórskym FK Molde 0:0 a po remíze 3:3 v prvom dueli postúpili vďaka gólom dosiahnutým na ihrisku súpera. Na zápasovej súpiske maďarského majstra nefigurovali slovenskí stredopoliari Michal Škvarka ani Róbert Mak.Úradujúci cyperský šampión Omonia Nikózia doma remizoval s Olympiakosom Pireus 0:0. Minulý týždeň prehrala Omonia na ihrisku súpera 0:2 a s najprestížnejšou klubovou súťažou sa lúči. Pokračovať bude v skupinovej fáze Európskej ligy. Obranca Tomáš Hubočan absolvoval v drese domácich celý duel a videl žltú kartu, útočník Michal Ďuriš hral do 70. minúty.Suverénne postúpil z play off ukrajinský tím Dynamo Kyjev. Po výhre 2:1 na pôde belgického Gentu uspel v odvete 3:0, dva góly zaznamenal z penalty.Žreb základných skupín Ligy majstrov sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra o 18.00 h v Nyone. Víťazi play off doplnia 26 už istých účastníkov hlavnej fázy. Tá sa začne v porovnaní s predošlými sezónami približne s mesačným oneskorením 20.-21. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka.