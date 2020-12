LM: Giroud explodoval v Seville štyrmi gólmi, Lampard: Úžasný výkon

Sevilla 3. decembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea postúpia do osemfinále Ligy majstrov z najvyššej pozície v E-skupine. V stredu o tom štyrmi gólmi v priamom súboji o prvenstvo na ihrisku FC Sevilla rozhodol francúzsky útočník Olivier Giroud a zariadil jednoznačný triumf 4:0.



"Chcem si užiť naplno tento večer a naše veľké víťazstvo," povedal po zápase 34-ročný Giroud. Ten je podľa štatistickej platformy OptaJoe historicky najstarší autor hetriku v novodobej histórii Ligy majstrov. V najcennejšej európskej klubovej súťaží je najstarší od roku 1965, keď sa v dueli Realu Madrid s Feyenoordom rovnako strelecky blysol 38-ročný Ferenc Puskás.



Giroud je zároveň prvý hráč so štyrmi zásahmi v dueli Ligy majstrov po piatich rokoch, predtým to dokázal Cristiano Ronaldo v súboji proti Malmö. "Úžasný sólo výkon od Oliviera. Som z neho nadšený, rovnako z výkonu celého tímu. Nie je ľahké vyhrať na tomto štadióne a už vôbec nie takýmto spôsobom," povedal pre BT Sport tréner Frank Lampard. Práve on sa ako predchádzajúci hráč Chelsea tešil zo štyroch gólov v jednom stretnutí, dosiahol ich proti Aston Ville v roku 2010 pri výhre 7:1.



Oba tímy mali už pred zápasom postup vo vrecku a Giroud si z neho urobil vlastné galapredstavenie. Pred spečatením skóre z penalty skóroval ľavou nohou, pravou nohou i hlavou a zaznamenal tzv. dokonalý hetrik. "Vlani som ani nevedel, že sa to takto nazýva. Vtedy som dal hetrik v Európskej lige proti Dynamo Kyjev a pýtal som sa, čo znamená dať dokonalý hetrik," smial sa v stredu večer Giroud. "Dnes to bolo výborné, dostal som parádne asistencie. Budem sa snažiť v tom pokračovať." Podľa vlastných slov dal štyri góly predtým ešte v drese francúzskeho Tours v roku 2009 v dueli druhej ligy proti Arles-Avignon.



"Samozrejme, že takáto prehra veľmi bolí. Chelsea je tím, ktorý vás dokáže potrestať za každú chybu. To sa stalo dnes a my sa z toho musíme poučiť. Začali sme veľmi zle a rýchlo sme inkasovali. Mali sme potom síce šance na vyrovnanie, ale keď nedáme gól, nemôžeme pomýšľať na body. Naopak, súperovi to padalo. Myslím si, že výsledok je pre nás veľmi krutý," zhodnotil tréner Sevilly Julen Lopetegui.