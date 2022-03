LM: Griezmann verí, že Atletico na Old Trafford uspeje

Odvety osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 - UTOROK 15. marca /21.00 SEČ/:



Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon /prvý zápas 2:2, rozhodca: Carlos del Cerro Grande (Šp.)/



Manchester United - Atletico Madrid /prvý zápas 1:1, rozhodca: Slavko Vinčič (Slovin.)/

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid veria, že dokážu zvíťaziť na ihrisku Manchestru United a postúpiť do štvrťfinále Ligy majstrov. V úvodnom osemfinálovom dueli sa zrodila remíza 1:1. Na rovnakej štartovacej pozícii sú aj mužstvá pred druhým utorkovým zápasom. Ajax Amsterdam privíta Benficu Lisabon, v prvom meraní síl sa duel skončil 2:2.Hráči z Old Traffordu sa dobre naladili na súboj s Atleticom, keď v sobotu zdolali Tottenham 3:2 v zápase 29. kola Premier League. Eufóriu spôsobil najmä hetrik Cristiana Ronalda, jeho prvý od návratu do dresu Manchestru United. "" tešil sa po stretnutí portugalský kanonier, ktorý podľa štatistík FIFA predstihol v tabuľke najlepších strelcov histórie o dva góly Čecha Josefa Bicana. Manchester United môže postúpiť do štvrťfinále prvýkrát od roku 2019.Atletico odohralo svoje stretnutie 28. kola La Ligy ešte v piatok, nad Cadizom zvíťazilo doma 2:1. V domácej súťaži zabralo naplno štvrtýkrát v sérii a je v tabuľke štvrté s mankom 12 bodov na vedúci Real. "" vyhlásil pre klubovú stránku útočník Atletica Antoine Griezmann.Ajax ukázal v Lisabone sebavedomie, keď dvakrát viedol. Darí sa mu aj v domácej súťaži, ktorú vedie o dva body pred PSV Eindhoven. V piatok zvíťazil na ihrisku Cambuuru Leewarden 3:2. Benfica naopak v piatok nečakane remizovala doma s Vizelou 1:1 a v portugalskej súťaži je až na 3. mieste s odstupom 12 bodov od vedúceho Porta.